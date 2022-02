Samsung Galaxy Watch4 è l’unico smartwatch sul mercato dotato di Wear OS 3. Il colosso sudcoreano sembra aver migliorato ulteriormente il suo smartwatch più recente, in quanto la durata della batteria risulta essere ancora maggiore dall’ultimo aggiornamento.

Samsung non ha fornito riferimenti nell’ultimo aggiornamento per quanto riguarda la batteria, tuttavia alcuni utenti di Reddit affermano che il loro Galaxy Watch4 sembra avere una maggiore autonomia e anche tempi di ricarica ridotti rispetto a prima dell’upgrade.

Samsung Galaxy Watch4 migliora le prestazioni della batteria con l’ultimo aggiornamento

La durata della batteria di Samsung Galaxy Watch4 era già sorprendente nonostante Wear OS e ora potrebbe essere sufficiente metterlo in carica a giorni alterni.

Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic erano già due tra i migliori smartwatch in circolazione in ambito Wear OS e non solo, ma con l’ultimo aggiornamento hanno raggiunto un livello di completezza e cura del software ancora superiori, oltre a due piccole novità.

Tuttavia le esperienze possono variare, quindi fateci sapere nei commenti se avete notato questi miglioramenti con il vostro Galaxy Watch4.

