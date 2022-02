Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic sono indubbiamente due dei migliori smartwatch in circolazione — specialmente in ambito Wear OS — e adesso stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che punta tanto su salute e benessere e sulla personalizzazione, con Google Assistant sullo sfondo.

Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic: le novità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento avente come destinatari i due wearable è stato annunciato da Samsung Electronics in data odierna e mira ad aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di salute e benessere — attraverso i nuovi miglioramenti come l’allenamento a intervalli avanzato (progettato per qualsiasi ciclista o runner), il nuovo programma di coaching del sonno e nuovi insight sulla composizione corporea — e personalizzare la propria esperienza d’uso in base al proprio stile grazie ai nuovi quadranti disponibili e alla nuova collezione di cinturini.

Janghyun Yoon, Executive Vice President e Head of Software Platform del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha parlato in questi termini delle novità introdotte:

«Conosciamo le crescenti esigenze degli utenti di smartwatch e tenendo a mente queste necessità, con il nostro ultimo aggiornamento ci siamo impegnati a guidare gli utenti della serie Galaxy Watch4 nei loro percorsi di benessere unici. Siamo entusiasti di continuare questo impegno come parte della nostra più ampia iniziativa per ridefinire il benessere olistico attraverso esperienze avanzate e nuove innovazioni»

Galaxy Watch4 vuole motivare gli utenti a muoversi

Con l’ultimo aggiornamento, Samsung introduce strumenti che aiutano gli utenti a tenere d’occhio i progressi fatti grazie a maggiori informazioni sulla composizione corporea: gli approfondimenti in merito verranno forniti su Samsung Health da Centr, un programma di fitness digitale curato da Chris Hemsworth che promette di aiutare gli utenti a migliorare la propria salute, la forma fisica e il proprio mindset. Samsung precisa che gli approfondimenti forniti da Centr saranno disponibili solo in inglese al momento del lancio.

I possessori di Galaxy Watch4 potranno beneficiare di un periodo di prova gratuita della durata di 30 giorni («L’offerta è valida per tutti gli utenti che si iscrivono a Centr attraverso Samsung Health su Centr.com. Questa offerta è disponibile solo per i nuovi clienti Centr e non si applica ai membri Centr esistenti. Il servizio Centr è disponibile in tutto il mondo. Tutti gli abbonamenti offrono i primi 30 giorni di accesso gratuito e illimitato a Centr. Gli abbonamenti vengono addebitati al termine dei 30 giorni di prova gratuita e si rinnovano automaticamente alla fine di ogni abbonamento. È possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento»).

Il nuovo allenamento a intervalli avanzato per runner e ciclisti, invece, è adatto e aperto a tutti e permette di preimpostare la durata, la distanza e il numero di ripetizioni dell’allenamento. Fatto questo, sarà poi lo smartwatch a guidare l’utente attraverso la sessione di allenamento.

Il produttore non manca di ricordare le collaborazioni con app importanti come adidas Running e Strava.

A proposito di salute, Samsung pone l’accento su come i Galaxy Watch4 consentano di monitorare la salute del cuore attraverso le misurazioni di pressione sanguigna (BP) ed elettrocardiogramma (ECG) mediante una combinazione di BioActive Sensor e app Samsung Health Monitor.

Programma di coaching per dormire meglio

Rimanendo in ambito salute e benessere, il nuovo programma di coaching del sonno di Samsung Galaxy Watch4 vuole aiutare gli utenti a migliorare le proprie abitudini di riposo. Il funzionamento è presto spiegato: tracciando i pattern di sonno per una settimana e completando due sondaggi, il programma assegna uno degli otto animali simbolo (che rappresentano il tipo di sonno dell’utente). In un secondo momento, l’utente viene guidato attraverso un programma di coaching della durata di quattro o cinque settimane che include obiettivi, liste di verifica, articoli relativi al sonno, guida alla meditazione e report regolari. Il tutto assolve anche a finalità motivazionali.

In aggiunta a questo, viene sfruttato il “fattore ecosistema” per una funzione avanzata (che «Richiede le ultime versioni di Samsung Clock mobile app v. 12.1.10.5, Samsung SmartThings mobile app v. 1.7.59.23 e SmartThings Framework mobile app v1.4.1»): Galaxy Watch4 riconosce quando l’utente sta dormendo e spegne automaticamente le luci controllate da Samsung SmartThings.

Google Assistant, YouTube Music e installazione app

In sede di annuncio di queste novità, Samsung ha ricordato che nei prossimi mesi Google Assistant arriverà finalmente sui Galaxy Watch4, che così permetteranno agli utenti di sceglierlo in alternativa a Bixby.

A tal proposito, Google ha condiviso informazioni sulla nuova esperienza d’uso di Assistant per Wear OS, incluso un rinnovamento grafico. Lanciando l’assistente tramite il comando “Hey Google”, verrà aperta la nuova schermata “Hi, how can I help?” visibile nella GIF seguente. Big G ha parlato anche di tempi di risposta migliorati, limitandosi a riferire che questa nuova versione sarà disponibile per i Galaxy Watch4 direttamente su Google Play. La versione precedente funziona tramite l’app Google che manca sugli smartwatch di Samsung, pertanto sembra sia stata scelta un’altra strada. Google non ha fornito indicazioni sul lancio di questa nuova versione per gli altri dispositivi Wear OS.

Grazie alla presenza di Wear OS, i due smartwatch di Samsung offrono accesso a un vasto catalogo di app, inclusa YouTube Music. La versione attuale dell’app ha il grosso limite di poter riprodurre solo musica scaricata localmente tramite l’app stessa, ma Samsung ha già confermato che con un prossimo aggiornamento (del quale purtroppo non sono note le tempistiche di rilascio) YouTube Music permetterà di ascoltare musica in streaming via Wi-Fi o LTE sui Galaxy Watch4. In attesa di conferme da parte di Google, si può presumere che ciò varrà anche per gli altri smartwatch Wear OS.

A proposito di app, Samsung ha anche annunciato che, con l’ultima versione del Google Play Store, verrà supportata l’installazione con un solo tocco delle “applicazioni preferite per smartphone” durante la configurazione iniziale dei Galaxy Watch4 (verranno mostrati dei suggerimenti per le app installate sullo smartphone).

Disponibilità e come aggiornare i Samsung Galaxy Watch4

Il nuovo aggiornamento sarà disponibile a partire da domani, 9 febbraio 2022, giorno del Galaxy Unpacked 2022 (ecco come seguirlo con noi). Per installarlo è necessario aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nella sezione Aggiornamento software e quindi cliccare su “Scarica e installa”.

Più personalizzazione coi nuovi cinturini

Infine, Samsung ha annunciato che da fine febbraio sarà possibile personalizzare ulteriormente i Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic con i nuovi cinturini, come quelli in colorazioni bordeaux e crema, quelli in tessuto e i braccialetti a maglie.

