La giornata di ieri è stata molto importante per Samsung, non soltanto per la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di punta della serie Samsung Galaxy S22 e dei tablet Samsung Galaxy Tab S8, ma anche perché il produttore sudcoreano ha compiuto l’ennesimo salto in avanti in materia di aggiornamenti, includendo nel discorso anche gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4 e i futuri modelli.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, proprio ieri è partito il roll out del nuovo importante update software per Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic, le cui novità hanno ricevuto visibilità anche durante il Galaxy Unpacked 2022, ma non è tutto.

Sì, perché durante l’evento il produttore sudcoreano ha confermato quello che già era trapelato nei giorni precedenti: il supporto software dei dispositivi di punta Samsung viene esteso ulteriormente, raggiungendo i quattro major update di Android e i cinque anni di patch di sicurezza. Il discorso non tocca soltanto smartphone e tablet, ma anche gli smartwatch presenti e futuri: il produttore, infatti, riporta testualmente:

I dispositivi idonei a ricevere fino a quattro anni di One UI Watch e Wear OS Powered by Samsung includono: Galaxy Watch: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e i prossimi dispositivi della serie Galaxy Watch.

TM Roh, President and Head of MX Business at Samsung, ha dichiarato:

«Lavoriamo sodo per offrire ai nostri utenti Galaxy esperienze mobili innovative costruite per durare. E molti dei nostri clienti scelgono di conservare i loro dispositivi più a lungo, sia che amino il loro specifico modello di smartphone sia che vogliano contribuire a un mondo più sostenibile. Oggi stiamo portando il nostro impegno per l’innovazione un ulteriore passo avanti con un massimo di quattro generazioni di aggiornamenti dell’interfaccia utente unica per garantire ai nostri utenti la migliore esperienza mobile possibile più a lungo».

