Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic erano già due tra i migliori smartwatch in circolazione in ambito Wear OS e non solo, ma con l’ultimo aggiornamento hanno raggiunto un livello di completezza e cura software ancora superiore e adesso sono state individuate altre due piccole novità dell’update menzionato.

Queste ulteriori due aggiunte che Samsung ha portato sui propri attuali smartwatch di riferimento — a partire dai quali, peraltro, ha deciso di migliorare ulteriormente il supporto software — attengono in particolare al funzionamento delle applicazioni Google Messaggi e Slack e denotano una cura dei dettagli foriera di benefici nell’utilizzo quotidiano dei wearable.

In particolare, in seguito all’installazione dell’aggiornamento rilasciato il 9 febbraio, Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione) hanno iniziato a mostrare le immagini di profilo proprio per Google Messaggi e Slack. Queste due, dunque, si aggiungono alle altre app che già facevano lo stesso, come ad esempio Gmail.

Mentre in precedenza Google Messaggi e Slack si limitavano a mostrare la sola icona nella notifica a comparsa, adesso le relative notifiche sono arricchite dell’immagine del profilo del mittente del messaggio. Potrà sembrare una piccolezza, ma in realtà poter vedere a colpo d’occhio quest’informazione è estremamente comodo per chi riceve ogni giorno decine di notifiche, soprattutto alla luce di un dettaglio non trascurabile: la funzione opera anche con i gruppi, visualizzando il titolo del gruppo e la foto di profilo dell’autore del messaggio specifico.

Stando a quanto emerso, pare che la comparsa della funzione descritta non dipenda dalla versione delle app installata sullo smartwatch, ma proprio dall’ultimo aggiornamento di sistema.

Possedete un Samsung Galaxy Watch4? Avevate già fatto caso a questa novità dopo l’ultimo update? Ditecelo nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Samsung aggiorna Galaxy Watch4 con tante novità e Google Assistant è in arrivo