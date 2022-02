In linea con quanto anticipavamo qualche giorno fa (qui), Samsung ha rilasciato l’app Expert RAW in versione stabile per i nuovi top gamma Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Si tratta della prima versione stabile dell’applicazione, e contiene funzionalità migliorate rispetto alle versioni beta rilasciate finora (su Galaxy S21 Ultra).

Expert RAW esce dalla beta e arriva sulla serie Galaxy S22

L’app Expert Raw di Samsung è una vera e propria app fotocamera il cui scopo principale è quello di estendere le capacità prestazionale dell’app fotocamera integrata: essa offre una modalità pro specifica per i teleobiettivi (ma supporta anche tutti gli altri obiettivi), oltre a fornire la possibilità di salvare gli scatti in formati come 16-bit Linear DNG RAW o JPG Lossless (senza perdita di informazione), senza dimenticare il supporto all’HDR.

Viene affinata anche la comunicazione con Adobe Lightroom, in cui Expert RAW permetterà di esportare i profili RAW, consentendo ulteriori funzionalità agli utenti circa la modifica a piacimento di parametri come bilanciamento del bianco o dei colori, valori di esposizione e tanto altro.

I nuovi smartphone della serie Galaxy S22 di Samsung ricevono, così, l’app Expert RAW di Samsung che esce dalla beta e si aggiorna alla versione 1.0.00.29, prima versione stabile dell’app.

Va sottolineato che l’applicazione è compatibile con Android 12 o una versione successiva del sistema operativo del robottino verde.

Quando arriverà sugli altri modelli compatibili

Il rilascio dell’app in versione stabile sul Galaxy Store (link all’app qui) proseguirà, poi, raggiungendo tutti gli smartphone di casa Samsung compatibili (nello specifico su quelli dotati di teleobiettivo): Expert RAW arriverà su Galaxy S21 Ultra il prossimo 7 marzo e su Galaxy Z Fold3 5G nel mese di Aprile; entro la prima metà dell’anno, poi, l’app Expert RAW raggiungerà anche i Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold 2.

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy S22 Ultra

Potrebbe interessarti anche: Le migliori app fotocamera per Android