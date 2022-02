Gli smartphone di casa Samsung, specie quelli di fascia alta, sono molto apprezzati per un comparto fotografico di ottimo livello. Per dare un boost ulteriore alle già ottime capacità della propria app Fotocamera, il produttore sud coreano ha introdotto un’app specifica sul proprio Galaxy Store: stiamo parlando di Expert RAW, un’app di cui abbiamo già parlato su queste pagine.

Scatti da Pro

Expert RAW è una vera e propria app fotocamera, piena di chicche per sfruttare appieno le capacità fotografiche del proprio smartphone, purché sia dotato di teleobiettivo.

L’applicazione, infatti, offre una modalità pro specifica per i teleobiettivi, oltre a fornire la possibilità di salvare gli scatti in formati come 16-bit Linear DNG RAW o Lossless JPG, senza dimenticare il supporto all’HDR.

Expert RAW, inoltre, consente anche di esportare i profili RAW in Adobe Lightroom, consentendo ai più esperti/appassionati di modificare a piacimento parametri come bilanciamento del bianco, colori, esposizione e tanto altro.

I piani di Samsung per Expert RAW

L’app è stata rilasciata inizialmente (ed è tutt’ora disponibile) in beta per il Galaxy S21 Ultra, a fine novembre con l’arrivo di Android 12, ma verrà presto rilasciata e resa compatibile con un numero maggiore di smartphone di casa Samsung.

Veniamo a conoscenza di ciò grazie ad un tweet del solito Ice Universe.

Expert RAW adaptation plan: February: S22 Ultra, S22+, S22

Early March: S21 Ultra

April: Z Fold 3

First half of 2022: S20 Ultra, Note20 Ultra, Z Fold 2 — Ice universe (@UniverseIce) February 21, 2022

I piani di Samsung prevedono il rilascio della versione stabile di Expert RAW per i nuovi Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, già entro la fine del mese (e quindi prima della effettiva commercializzazione): i nuovi top gamma saranno, dunque, i primi a godere dell’applicazione.

Sempre stando al tweet, il supporto verrà esteso anche agli smartphone non più “nuovissimi” ma comunque dotati di teleobiettivo: nelle prima parte di marzo, l’app sarà disponibile per Galaxy S21 Ultra (non più in beta); ad aprile sarà il turno del pieghevole Galaxy Z Fold 3; infine, entro la prima metà del 2022, toccherà ai top di gamma di 2 generazioni fa Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold 2.

Vedremo se le previsioni di Ice Universe troveranno riscontro effettivo o se Expert RAW verrà resa disponibile anche per altri smartphone.

