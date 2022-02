A cinque mesi dalla presentazione per il solo mercato cinese del primo Xiaomi CIVI, uno smartphone che punta molto sul design, si torna a parlare di un altro modello che potrebbe presto affiancarlo: Xiaomi CIVI Pro (o Xiaomi CIVI 2).

Insomma, dopo aver visto nelle scorse ore le novità in arrivo da POCO e Redmi e dopo aver dato un’occhiata al particolare pieghevole brevettato da Xiaomi, c’è un nuovo leak da prendere in esame.

Xiaomi CIVI Pro: probabili specifiche tecniche

Non si tratta di un modello del tutto inedito, visto che il suo passaggio al TENAA risale addirittura allo scorso mese di ottobre, tuttavia adesso il team di Xiaomiui è riuscito a mettere insieme maggiori dettagli sul suo conto.

A quanto si legge, il lancio di Xiaomi CIVI Pro sarebbe già dietro l’angolo, sarebbe infatti in programma per il mese di marzo o al più tardi aprile. Lo smartphone corrisponderebbe a quello Xiaomi 12 Lite Zoom con nome in codice “zijin” che nel mese di dicembre dello scorso anno era stato scovato grazie alla certificazione IMEI.

La fonte mette insieme anche le specifiche tecniche di questo presunto nuovo smartphone a marchio Xiaomi, a partire dal processore SM7325, ovvero lo stesso Qualcomm Snapdragon 778G 5G presente sul primo CIVI.

Segue l’indicazione di un diplay OLED da 6,55 pollici di diagonale con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+. Anche queste caratteristiche sono sovrapponibili a quelle del modello già ufficiale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, viene esclusa la presenza dell’OIS (stabilizzatore ottico dell’immagine) e si vocifera di una fotocamera secondaria ultra-grandangolare e di una terza con ottica macro, che non rappresenterebbero esattamente una sorpresa.

La differenza più significativa rispetto al primo CIVI e ai primi leak attiene al fatto che Xiaomi CIVI Pro dovrebbe arrivare sul mercato con Android 12 e la MIUI 13 out of the box, probabilmente con la versione firmware V13.0.1.0.SLPCNXM.

Per quanto queste siano mere indiscrezioni e come tali vadano trattate, va comunque sottolineato che, come il primo modello, neppure questo — che dovrebbe avere nome in codice “zijin” e come model number 2203119EC (abbreviato come K9E) — dovrebbe essere lanciato fuori dai confini cinesi.

Leggi anche: migliori smartphone Xiaomi