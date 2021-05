Dopo aver presentato il processore Qualcomm Snapdragon 780G un paio di mesi fa, il colosso statunitense svela il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Ecco tutti i dettagli sul SoC dei prossimi smartphone Android 5G di fascia media.

Il cuore dei nuovi Android di fascia media

Molta della scheda tecnica di Qualcomm Snapdragon 778G 5G è simile a quella dello Snapdragon 780G, ma in questo caso la compagnia ha deciso di scendere ad alcuni compromessi in determinate aree ma al contempo garantendo un vantaggio strategico per quanto riguarda il tipo di RAM supportata.

CPU: Kryo 670 octa-core con quattro core Cortex-A78 a 2.4 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1.8 GHz;

GPU Adreno 642L con supporto H.265, VP9, HDR10+ e HDR10;

display fino a 144 Hz a risoluzione Full HD+ con HDR10 e HDR10+;

AI Engine di sesta generazione;

RAM di tipo LPDDR5 fino a 16 GB;

modem Snapdragon X53 4G LTE e 5G;

ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4+;

connettività: Qualcomm FastConnect 6700 con Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2 con codec aptX;

processo produttivo TSMC a 6 nm.

Qualcomm Snapdragon 778G 5G è costituito da una CPU octa-core da 2.4 GHz il 40% più prestante del modello dello scorso anno, mentre la GPU Adreno 642L è il 40% più veloce del SoC Snapdragon 768G. Il nuovo SoC arriva con l’ISP (Image Signal Processor) Spectra 570L che fornisce il supporto a sistemi fotografici tripli configurabili a piacimento con tre sensori da 22 MP, due sensori 36 + 22 MP con tecnologia ZSL oppure con un sensore singolo da 64 MP.

Dicevamo la RAM: Qualcomm Snapdragon 778G supporta RAM di tipo LPDDR5, mentre il modello Snapdragon 780G si ferma invece al tipo LPDDR4. Realizzato da TSMC con processo produttivo a 6 nm, il SoC offre il pieno supporto al modulo Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2, connettività 5G mmWave SA/NSA e molto altro.

Qualcomm fa sapere che il SoC sarà disponibile per i vari OEM a partire dal Q2 2021, con Motorola, Realme, IQOO, Xiaomi, OPPO e HONOR tra i primi ad avere espresso interesse verso il processore.

HONOR 50 è il primo a montare il nuovo SoC

Parlando di HONOR, il colosso cinese ormai ex-Huawei da qualche mese, ha annunciato che la serie HONOR 50 godrà della presenza del processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G. “Grazie alla stretta collaborazione con Qualcomm Technologies, la piattaforma mobile Snapdragon 778G alimenterà la nostra nuovissima serie HONOR 50, che costituirà un nuovo punto di riferimento del design per HONOR e offrirà un’esperienza trasformativa per i nostri utenti“, ha dichiarato Fang Fei, presidente del ramo produttori di HONOR.

La notizia fa eco a quella che abbiamo pubblicato qualche mese fa, quando l’azienda cinese aveva annunciato di avere stretto importanti accordi commerciali con colossi hi-tech come appunto Qualcomm. Purtroppo, però, nonostante la buona notizia, HONOR non ha rilasciato informazioni circa la data di lancio della serie HONOR 50.