Nelle scorse ore sono emersi nuovi interessanti dettagli su Xiaomi 12 Lite, ossia il modello meno costoso della prossima serie di punta di Xiaomi, smartphone che in passato è stato anticipato come un possibile rivale diretto di iPhone 13.

Le nuove indiscrezioni riguardano anche Xiaomi 12 Lite Zoom, un altro modello di fascia media con il quale il colosso cinese proverà a conquistare una fetta di un segmento di mercato che si fa sempre più competitivo.

Tra i due smartphone, quello che interessa maggiormente noi occidentali è Xiaomi 12 Lite, in quanto è questo il telefono destinato al mercato europeo mentre la variante Zoom sarà destinata in esclusiva alla Cina.

Le principali caratteristiche di Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite dovrebbe avere come nome in codice la parola “taoyao” (a cui nel database IMEI vengono associate le sigle 2203129I e 2203129G) mentre il numero modello sarebbe “L9”.

Ad animare lo smartphone dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon 778G o 780G+ mentre il suo display dovrebbe poter contare su un pannello AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi 12 Lite dovrebbe poter fare affidamento su un sensore principale Samsung ISOCELL GW3, accompagnato da un sensore ultra grandangolare e un sensore macro.

Nessuna differenza dovrebbe esserci per quanto riguarda le principali caratteristiche della variante Zoom, che ha come nome in codice la parola “zijin”e come numero modello la sigla “L9B”.

Stando alle ultime indiscrezioni, questi due smartphone potrebbero essere lanciati da Xiaomi nel mese di marzo insieme alla serie Xiaomi MIX 5 e sul mercato dovrebbero arrivare con a bordo l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12 (con la possibilità di ottenere due aggiornamenti del sistema operativo). Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese