Nelle prossime settimane è previsto il lancio di nuovi smartphone dei brand POCO e Redmi che andranno ad arricchire, ulteriormente, l’enorme catalogo di smartphone di casa Xiaomi. Tra le novità in arrivo c’è l’ancora inedito POCO M4 Pro 4G, dispositivo già protagonista di alcuni leak in questi ultimi giorni. Da segnalare, inoltre, che in rampa di lancio c’è anche il Redmi 10A.

Entrambi gli smartphone dovrebbero essere pronti per il mese di marzo. I due dispositivi arriveranno sul mercato globale e, quindi, potrebbero ritagliarsi il loro spazio anche nella gamma europea dei rispettivi brand. In attesa di conferme in tal senso, andiamo a riepilogare quelle che saranno le specifiche tecniche dei due progetti di POCO e Redmi in arrivo nelle prossime settimane.

POCO M4 Pro 4G: un punto di forza in più rispetto alla variante 5G

Il nuovo POCO M4 Pro 4G è protagonista oggi di un nuovo leak. Grazie all’insider Yogesh Brar, infatti, possiamo scoprire in anteprima quelle che saranno le specifiche del progetto. Lo smartphone potrà contare su di un display AMOLED da 6.4 pollici di diagonale con refresh rate di 90 Hz. Da notare che il nuovo M4 Pro in versione 5G, già ufficializzato da POCO, propone un display con pannello LCD. Curiosamente, quindi, la versione 4G dello smartphone potrà contare su di una marcia in più, almeno per quanto riguarda la qualità del pannello.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Helio G96. Come da tradizione, il SoC sarà accoppiato a varie combinazioni di RAM e storage, in base al mercato di commercializzazione. La versione “top” dello smartphone potrà contare su 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage UFS 2.2. La batteria sarà un’unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

A completare la scheda tecnica del nuovo POCO M4 Pro 4G troveremo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per le macro. Nella parte frontale ci sarà una camera da 16 Megapixel integrata nel foro del display, posizionato centralmente.

Non sono ancora disponibili dettagli precisi sui sensori ma, con molta probabilità, lo smartphone dovrebbe offrire performance fotografiche sufficienti ma non certo straordinarie, in linea con gli smartphone di fascia medio-bassa con cui entrerà in concorrenza. Da notare, lato software, la presenza di Android 11 personalizzato dalla MIUI 12.5.

Redmi 10A: sarà il nuovo entry level del brand

Il nuovo Redmi 10A entrerà a far parte della gamma del brand nel corso delle prossime settimane. La presentazione e il successivo lancio dello smartphone in Cina sono programmati per il mese di marzo. Il dispositivo è atteso anche sul mercato globale con un numero di modello (220233L2G) già stabilito. Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo Redmi 10A potrà contare su di un display da 6.53 pollici con risoluzione HD e pannello IPS LCD.

La nuova di entry level dello smartphone viene confermata dalla singola fotocamera posteriore, con sensore da 13 Megapixel, che troverà spazio tra le specifiche. Da notare che la versione global dello smartphone avrà un sensore (poco utile) da 2 Megapixel. La camera frontale sarà, invece da 5 Megapixel. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà un SoC Octa-Core con clock massimo di 2 GHz. Il modello in questione potrebbe essere l’Helio G25 ma non c’è ancora una conferma in tal senso.

Come da tradizione Redmi, la dotazione di RAM e storage sarà molto variegata (da un minimo di 2 ad un massimo di 8 GB per la RAM e da un minimo di 32 GB ad un massimo di 256 GB per lo storage interno). La batteria sarà da 4.900 mAh con supporto alla ricarica da 10 W. Lato software, lo smartphone è atteso al debutto con Android 12 e la MIUI 12.5. Tra le specifiche ci sarà spazio anche per un sensore di impronte digitali.

In copertina POCO M3 Pro