OPPO è scatenata e presenta in India due nuovi smartphone Android e una smartband: si tratta di OPPO F19 Pro, OPPO F19 Pro+ 5G e OPPO Band Style, prodotto destinati inizialmente al mercato indiano ma che potrebbero essere lanciati successivamente anche altrove.

OPPO F19 Pro e OPPO F19 Pro+ 5G ufficiali: ecco specifiche e prezzi

OPPO svela oggi due smartphone di fascia media, uno con connettività 4G LTE e uno 5G: come avete già letto stiamo parlando rispettivamente di OPPO F19 Pro e OPPO F19 Pro+, che condividono diverse caratteristiche. Entrambi possono contare ad esempio su un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 60 Hz, ed entrambi dispongono di una quadrupla fotocamera posteriore.

Ecco le specifiche tecniche di OPPO F19 Pro:

display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ (2400 x 1080) con Gorilla Glass 5 e 800 nit di picco

SoC MediaTek Helio P95 a 12 nm (2 Cortex-A75 da 2,2 GHz + 6 Cortex-A55 da 2 GHz) con GPU IMG PowerVR GM 9446

8 GB di RAM LPDDR4x, 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1

dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4GHz e 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.7), ultra-grandangolare da 8 MP (119° e f/2.2), macro da 2 MP (4 cm e f/2.4) e di profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP con apertura f/2.4

USB Type-C, porta per jack da 3,5 mm

sensore di impronte integrato nel display

batteria da 4310 mAh con ricarica rapida fino a 30 W

Android 11 con ColorOS 11.1

dimensioni di 160,1 x 73,4 x 7,8 mm, peso di 173 grammi

colorazioni: Fluid Black e Space Silver

Previous Next Fullscreen

OPPO F19 Pro+ 5G differisce non solo per la presenza della connettività di quinta generazione: cambiano anche il SoC, la memoria interna massima (stranamente inferiore) e la tecnologia di ricarica rapida. A livello di design non cambia praticamente nulla, eccetto la disposizione dei sensori sul modulo fotografico posteriore. Ecco le caratteristiche complete (in grassetto le principali differenze):

display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ (2400 x 1080) con Gorilla Glass 5 e 800 nit di picco

SoC MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) a 7 nm (4 Cortex-A76 da 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 da 2 GHz) e GPU ARM G57 MC3

(MT6873V) a 7 nm (4 Cortex-A76 da 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 da 2 GHz) e GPU ARM G57 MC3 8 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di memoria interna UFS 2.1

dual 5G SA/NSA , dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4GHz e 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou

, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4GHz e 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.7), ultra-grandangolare da 8 MP (119° e f/2.2), macro da 2 MP (4 cm e f/2.4) e di profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP con apertura f/2.4

USB Type-C, porta per jack da 3,5 mm

sensore di impronte integrato nel display

batteria da 4310 mAh con ricarica rapida fino a 50 W

Android 11 con ColorOS 11.1

dimensioni di 160,1 x 73,4 x 7,8 mm, peso di 173 grammi

colorazioni: Fluid Black e Space Silver

Gli smartphone sono disponibili all’acquisto in preordine in India ai seguenti prezzi e saranno liberamente acquistabili nel Paese dal 17 marzo 2021:

OPPO F19 Pro 8-128 GB a 21490 rupie (circa 247 euro)

OPPO F19 Pro 8-256 GB a 23490 rupie (circa 270 euro)

OPPO F19 Pro+ 5G 8-128 GB a 25990 rupie (circa 299 euro)

Per il momento non ci sono informazioni riguardanti la possibile commercializzazione europea, ma terremo monitorata la situazione.

OPPO svela anche la smartband Band Style

La casa cinese non si ferma però qui e presenta, come previsto, anche la smartband OPPO Band Style. Quest’ultima può contare su un display AMOLED da 1,1 pollici (risoluzione 126 x 294) con vetro 2.5D e il 100% della gamma di colori P3 (più di 160 watch face in tutto). 12 le modalità di allenamento e sportive integrate, tra le quali anche il nuoto grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

La “capsula” è inserita in modo piuttosto originale in un corpo di acciaio inossidabile, senza contatto diretto con il cinturino in TPU. Non manca naturalmente il sensore per il battito cardiaco, con possibilità di monitoraggio 24 ore su 24, e il sensore SpO2 per la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria è da 100 mAh e promette un utilizzo fino a 12 giorni.

Previous Next Fullscreen

OPPO Band Style è disponibile in India in due colorazioni (Black e Vanilla) al prezzo promozionale di 2799 rupie (32 euro), valido fino al 23 marzo 2021 (poi 2999 rupie, circa 34 euro).

Potrebbe interessarti: recensione OPPO Reno 4 Pro 5G