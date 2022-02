OPPO ha ufficializzato l’elenco degli smartphone che questo mese riceveranno l’interfaccia ColorOS 12 basata su Android 12.

Secondo il programma pianificato dall’azienda sei dispositivi avranno accesso alla build, ma solo in versione beta, in quanto nessun smartphone OPPO riceverà una versione stabile nel corso di questo mese.

Ecco gli smartphone OPPO che riceveranno ColorOS 12 beta a febbraio 2022

OPPO rilascerà ColorOS 12 basata su Android 12 a partire dal 22 febbraio per OPPO Reno5 F, OPPO Reno4 F, OPPO F19 Pro e OPPO F17 Pro e a partire dal 28 febbraio per OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro.

Sebbene l’azienda sia nota per non rispettare le scadenze fornite, se non altro inizia solitamente a seminare l’aggiornamento in anticipo rispetto al programma stabilito, pertanto il rilascio beta di ColorOS 12 per i suddetti smartphone potrebbe iniziare prima delle date menzionate.

Qualche giorno fa OPPO ha rivelato il piano di aggiornamento ColorOS di febbraio 2022 per la Cina relativo a sette smartphone che riceveranno l’aggiornamento stabile e allo stesso tempo altri sette dispositivi riceveranno l’aggiornamento beta.

L’elenco delle versioni stabili include anche OnPlus 9R, uno smartphone che deve ancora ricevere OxygenOS 12 beta al di fuori della Cina.

Nel frattempo OPPO sta programmando il lancio del suo primo smartphone pieghevole con design a conchiglia che sfiderà il celebre Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Leggi anche: Migliori smartphone OPPO la classifica del mese