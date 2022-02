Paranoid Android Sapphire Alpha 2 è disponibile per altri quattro Xiaomi e POCO

Da alcune settimane la Paranoid Android, una delle custom ROM più popolari e apprezzate nonché veterana del mondo del modding, è tornata a far parlare di sé con il passaggio ad Android 12 e adesso la versione Alpha 2 è disponibile per altri quattro modelli a marchio Xiaomi e POCO.

Premesso che non si tratta né dei primi modelli in assoluto a ricevere la Paranoid Android Sapphire Alpha 2 e neppure dei primi di questi due brand, andiamo al dunque.

La versione Alpha 2 della Paranoid Android Sapphire con base Android 12 è ufficialmente disponibile per: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2s e Xiaomi Mi MIX 3. In tutti e quattro i casi alla base troviamo il kernel Linux 4.9 e codice proveniente da Code Aurora Forums.

Naturalmente, dal momento che parliamo di build alpha, sarebbe poco realistico aspettarsi ROM già prive di bug importanti e infatti nel thread dedicato a Xiaomi Mi MIX 3 è già stato evidenziato il mancato funzionamento delle slider gesture.

Per quanto riguarda la custom ROM in sé, Paranoid Android Sapphire si basa sull’ultima versione di Android attualmente disponibile in versione stabile; precedenti release includevano personalizzazioni per la barra di navigazione, opzioni per attivare o disattivare Wi-Fi/dati mobili/VPN in base alle singole app, un registratore dello schermo ben prima che Android ne avesse uno integrato, screenshot estesi ripresi dalla Pixel Experience e tanto altro. Per dire, a differenza di un’altra custom ROM famosa quale la LineageOS (per la quale vi abbiamo recentemente segnalato novità importanti), Paranoid Android integra anche i Google Mobile Services (GMS), di cui magari qualche utente più smaliziato avrebbe preferito fare a meno.

Se possedete uno dei quattro smartphone menzionati e volete installare l’ultima release di questa custom ROM, ecco i link con download e istruzioni complete: