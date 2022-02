Agli utenti appassionati di modding non è certamente sfuggita la rinascita della Paranoid Android, una delle custom ROM più popolari e apprezzate che ha da poco compiuto il salto ad Android 12 e che — come avete letto nel titolo — procede spedita con il rilascio della seconda versione alpha per altri tre modelli: Paranoid Android Sapphire Alpha 2 è già pronta al download per Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro.

Dalla prima versione alpha, per la verità, sono passati già alcuni mesi, ma nei giorni scorsi vi avevamo raccontato della disponibilità della ROM per altri modelli Xiaomi, Redmi e POCO e soprattutto del rilascio della seconda release alpha per alcuni OnePlus.

La novità è stata annunciata da Paranoid Android su Twitter. Questa nuova release contiene i fix per numerosi bug e altri problemi che erano saltati fuori con la precedente, pertanto dovrebbe risultare già molto più usabile. Il changelog completo è riportato di seguito:

• Move back enforcing

• Fix Fp delay

• Fix DT2W

• Fix Sateynet issues

• Fix Clear Speaker IllegalStateException

• Switch CPU to cortex-a76 & armv8-2a

• Add tile for Refresh Rate change

• Disable animateScreenLight

• Added XiaomiParts

• Update blobs from LA.UM.9.12.r1-11500-SMxx50.0

• Update Camera Postproc from latest Chinese beta

• Update vibration configuration from stock

• Use common QTI gps component

• Allow all filesystems for USB-OTG

• Disable vsync for CPU rendered Apps

• Switched to CheeseCream kernel

• Misc optimizations and stability fixes

Gli utenti interessati possono trovare tutte le indicazioni e i link per il download qui di seguito, occorre un clean flash con cancellazione di tutti i dati dell’utente. Per quelli con la Alpha 1 è invece sufficiente un dirty flash (sideload OTA da recovery).

Download:

