Grazie al supporto migliorato per la virtualizzazione di Android 13 uno sviluppatore è riuscito a far funzionare Windows 11 ARM in una macchina virtuale sul proprio smartphone Google Pixel 6.

Tramite il suo account Twitter, lo sviluppatore di XDA kdrag0n ha mostrato Windows 11 ARM in esecuzione in una macchina virtuale su un dispositivo Google Pixel 6 con Android 13 DP1, spiegando che l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft era effettivamente utilizzabile e lo ha dimostrato pubblicando un video che mostra Doom in esecuzione.

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m — kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022

Il migliorato supporto per la virtualizzazione di Android 13 permette di eseguire Windows 11

Secondo kdrag0n nel bootloader di Android 13 e nel firmware per la piattaforma Tensor Google ha aggiunto una nuova possibilità che gli avrebbe permesso di avviare più distribuzioni Linux ed eseguirle quasi alla velocità nativa.

A ogni modo è bene sapere che in questa fase l’accesso diretto KVM su Android 13 richiede il root a meno di non scrivere un’app di gestione della VM e richiedendo un’autorizzazione speciale per eseguire un servizio nativo in una VM MicroDroid.

Non si tratta della prima volta che Windows 11 ARM viene eseguito su smartphone Android, visto che il mese scorso una comunità chiamata Renegade Project ha portato Windows 10 ARM e Windows 11 ARM su dispositivi con SoC Snapdragon 845.

