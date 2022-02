La LineageOS è di gran lunga la più popolare e apprezzata tra le custom ROM — soprattutto perché permette di sfruttare una versione di Android leggera e quasi stock su centinaia di dispositivi, molti dei quali sprovvisti ormai da anni di supporto ufficiale — e adesso il team ha comunicato a tutti gli appassionati di modding che la versione 17.1 è prossima ai saluti, mentre proseguono i lavori sull’attesissima versione 19 con base Android 12.

L’ultima versione della ROM disponibile in questo momento è la LineageOS 18.1 con base Android 11, tuttavia Android 12 è disponibile in versione stabile già da diversi mesi (d’altronde Google ha persino già rilasciato la prima developer preview di Android 13, di cui vi abbiamo mostrato le novità in una prova dedicata) e tutti gli appassionati non vedono l’ora che venga rilasciata la LineageOS 19.0.

Per quanto allo stato attuale non siano state comunicate tempistiche ufficiali di rilascio delle prime build con base Android 12, si può cogliere un piccolo segnale positivo nel fatto che la nuova versione venga apertamente menzionata in apertura del post con cui il team della ROM ha annunciato su Reddit il pensionamento della versione 17.1. Anche se, per la verità, l’autore del post BadDaemon87 sottolinea subito come l’annuncio non implichi un rilascio imminente della nuova versione: la decisione di accantonare la LineageOS 17.1 sarebbe legata ad esigenze di spazio.

Lo stop allo sviluppo della LineageOS 17.1 porta con sé anche una cattiva notizia per i possessori di una lunga lista di dispositivi, che usciranno ufficialmente dalla build roster e non saranno destinatari di ulteriori aggiornamenti. Ecco la lista completa:

Modelli Codename Maintainer Google Pixel sailfish intervigil, razorloves Google Pixel XL marlin intervigil, razorloves HTC One (M8) m8 bgcngm HTC One (M8) Dual SIM m8d bgcngm Huawei Honor 5X kiwi BadDaemon LeEco Le 2 s2 codeworkx, tImIbreakdown Motorola Edge racer erfanoabdi, Jleeblanch, SyberHexen Motorola Moto E 2015 LTE surnia althafvly, theimpulson Motorola Moto G 2015 osprey althafvly, chil360 Motorola Moto G3 Turbo merlin althafvly Motorola Moto G4 Play harpia jro1979 Motorola Moto X Play lux jro1979, thopiekar Motorola Moto Z griffin DD3Boh, erfanoabdi, shr3ps, stargo, vache Nubia Z17 nx563j BeYkeRYkt Nvidia Jetson (Nano / Nano 2GB) [Android TV] porg webgeek1234 Nvidia Jetson (Nano / Nano 2GB) [Tablet] porg_tab webgeek1234 Nvidia Jetson (TX2 / TX2 NX) [Android TV] quill webgeek1234 Nvidia Jetson (TX2 / TX2 NX) [Tablet] quill_tab webgeek1234 Nvidia Shield TV (2015 / 2015 Pro / 2017) / Jetson TX1 [Android TV] foster webgeek1234, npjohnson Nvidia Shield TV (2015 / 2015 Pro / 2017) / Jetson TX1 [Tablet] foster_tab webgeek1234, npjohnson Nvidia Shield TV 2019 Pro [Android TV] mdarcy webgeek1234, npjohnson Nvidia Shield TV 2019 Pro [Tablet] mdarcy_tab webgeek1234, npjohnson OnePlus Nord avicii KakatkarAkshay Realme 2 Pro RMX1801 sb6596 Samsung Galaxy A3 (2016) a3xelte danwood76, Stricted Samsung Galaxy A5 (2016) a5xelte danwood76, Stricted Samsung Galaxy A7 (2016) a7xelte sourajitk, danwood76, Stricted Samsung Galaxy J7 (2015) j7elte dariotrombello, danwood76, Stricted Samsung Galaxy S5 Neo s5neolte danwood76, Stricted Sony Xperia Tablet Z2 LTE castor snc Sony Xperia Tablet Z2 Wi-Fi castor_windy snc Wileyfox Swift crackling 115ek Wingtech Redmi 2 wt88047 nicknitewolf Xiaomi Redmi K20 / Mi 9T davinci Pig Xiaomi Redmi Note 8 / 8T ginkgo DarkJoker360, danascape Yandex Phone Amber HighwayStar, vm03

Tutti i possessori di smartphone, tablet e altri dispositivi sopra elencati che stiano attualmente usando la LineageOS 17.1 potranno comunque continuare ad utilizzarla, tuttavia è bene che sappiano che non riceveranno più alcun update. Questo vuol dire che non otterranno né nuovi miglioramenti o bugfix, né le patch di sicurezza più recenti. Alla luce di queste considerazioni, le soluzioni consigliate sono due: ove disponibile, aggiornare il dispositivo alla LineageOS 18.1; passare ad un’altra custom ROM il cui sviluppo sia ancora attivo.

Ora come ora, le build della LineageOS 17.1 risultano ancora disponibili e scaricabili sul sito ufficiale, tuttavia il team ha già invitato gli utenti ad effettuare un backup di build e recovery, perché a breve verranno rimosse dal sito.

Siete fan della LineageOS? State aspettando la nuova versione 19 con base Android 12? Ditecelo nei commenti.

Leggi anche: Windows 11 su Google Pixel 6? Con Android 13 è possibile