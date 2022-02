Sebbene LineageOS sia l’opzione più popolare in ambito modding, esistono molte ottime alternative. Una di queste è Paranoid Android che è stata aggiornata ad Android 12 lo scorso novembre.

Da allora il team di Paranoid Android ha iniziato a rilasciare build Sapphire Alpha basate su Android 12 per una serie di smartphone e ora sta portando l’ultima versione Android su alcuni altri dispositivi.

Paranoid Android porta Android 12 su POCO F1, Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2S e Remi Note 7 Pro

Le build Paranoid Android Sapphire Alpha basate su Android 12 sono ora disponibili per gli smartphone POCOPHONE F1, Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2s e Redmi Note 7 Pro.

Se siete interessati a provare la custom ROM, trovate a seguire i link per il download e le istruzioni dettagliate per l’installazione, tenendo presente che trattandosi di una versione iniziale l’esperienza complessiva del software potrebbe essere instabile e incompleta.

Paranoid Android rilascia Sapphire Alpha 2 per OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro

Nelle notizie correlate, il team di Paranoid Android ha rilasciato build Sapphire Alpha 2 per OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L’ultima versione risolve molti problemi noti e perfeziona ulteriormente l’esperienza di utilizzo complessiva. Ecco il link.

Come di consueto ricordiamo che prima di installare la custom ROM sul vostro smartphone consigliamo di leggere attentamente tutte le informazioni presenti nelle Wiki, in quanto l’operazione non è esente da rischi.

