Adesso il Google Play Store mostra le versioni Android richieste dalle app

Il Google Play Store si arricchisce di una nuova informazione che tornerà utile agli utenti in cerca di applicazioni: adesso, lo store di app di Google mostra le versioni di Android richieste per l’installazione.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato del nuovo font di Big G, delle novità in test per Ricerca Google e dell’importante cambiamento in materia di ID pubblicità; più nello specifico, abbiamo visto come il Google Play Store abbia reso più smart l’installazione delle app attraverso un nuovo indicatore di avanzamento nella schermata home dello smartphone.

Adesso Big G ha finalmente reso disponibile sull’app mobile un’informazione che nella versione web a play.google.com era disponibile da parecchio tempo: la versione di Android minima necessaria per installare una determinata app. A dirla tutta, la terminologia impiegata è diversa e così anche la chiarezza delle informazioni fornite. Come si evince dagli screenshot, nella versione web, recandosi nella sezione Altre Informazioni, ci si imbatte nella voce “È necessario Android“, spesso seguita da un non particolarmente utile “Varia in base al dispositivo“. Nell’applicazione mobile, invece, effettuando la ricerca di un’app, occorre poi scorrere fino alla voce “Info sull’app“, aprirla e scorrere nuovamente in fondo alla pagina. Lì, sotto al conteggio dei download, compare ora la dicitura “OS Android” seguita dalla versione richiesta (nel caso dell’app Google, Android 6.0 e versioni successive).

Il roll out di questa piccola ma interessante novità è piuttosto recente, ma la stessa risulta ampiamente disponibile sulla versione 29.2.13 del Google Play Store.