Si sa che spesso i produttori di smartphone prendono ispirazione l’uno dall’altro (per non dire che si copiano), al fine di implementare nuove funzioni nei propri prodotti; la funzionalità di cui vi parliamo oggi trae ispirazione da iOS. Big G aveva già avviato una fase di test con Android 12 beta lo scorso anno, ora sembra che la funzione sia disponibile per tutti: da adesso Google Play Store vi mostrerà lo stato di avanzamento dell’installazione di nuove applicazioni direttamente nella home screen dello smartphone.

Il Play Store vuole tenervi informati sull’avanzamento dell’installazione di nuove app

Quando vogliamo scaricare una nuova applicazione, quello che dobbiamo fare è aprire il Play Store, cercare l’app che ci interessa e cliccare sul tasto verde “Installa”; adesso, con l’introduzione di questa nuova funzione, potrete notare una versione in bianco e nero dell’app richiesta sulla schermata principale dello smartphone. Inizialmente, sotto l’applicazione apparirà la dicitura “Download in corso” (si visualizza in realtà “Download…”), una volta completata questa fase apparirà la dicitura “Installazione in corso” e apparirà l’icona colorata dell’app una volta completata la procedura.

Tutto questo funziona solo con l’installazione di nuove app, non vale per gli aggiornamenti; inoltre, considerando che il Play Store può scaricare una sola applicazione per volta, le eventuali altre app vengono aggiunte con la stessa modalità ma presentano la dicitura “In attesa”. Cliccando sull’app in download poi, si verrà automaticamente reindirizzati alla sua pagina dello store di Google: questa nuova funzione sembra essere disponibile per tutte le versioni da Android 11 in poi, sia su telefoni Pixel che non. L’introduzione di questa nuova modalità di avviso può essere utile per quegli utenti che hanno connessioni lente, o che scaricano applicazioni di grandi dimensioni, per tenere sott’occhio il processo senza dover controllare la notifica inerente.

