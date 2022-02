La schermata principale di Google, sia mobile che desktop è contraddistinta da anni da un’interfaccia utente pulita e con pochi fronzoli, tale da mettere in primo piano la sua funzione più importante: il campo di Ricerca.

Adesso il team di Mountain View sta pensando ad un cambiamento storico e anzi sta già portando avanti i test per una nuova riga di widget da rendere disponibili nella versione di Ricerca Google per desktop. L’esperienza d’uso oggetto di valutazione in questo momento presenta delle evidenti somiglianze con il funzionamento di Google Discover.

Se l’annuncio di Privacy Sandbox è ufficiale, così come il piccolo restyling di Trova il mio dispositivo, qui ci muoviamo ancora nel terreno dei test, ma la novità è interessante.

Ricerca Google: come cambia coi widget su desktop

Quello che il team di Big G sta progettando è un cambiamento, ma non un totale stravolgimento: le card/widget, come si vede dalle immagini di seguito, appaiono in fondo alla schermata principale di Google; inoltre, gli utenti non interessati alla novità potranno tranquillamente tornare all’interfaccia più pulita a mezzo del toggle dedicato “Hide content” presente nell’angolo in basso a destra.

Nell’angolo in basso a sinistra, invece, Google mostra la città/codice postale dell’utente, spiegando che le informazioni sono basate sulla cronologia (“Based on your past activity”).

Disattivando il toggle di cui sopra, vengono mostrate complessivamente sei card espandibili on hover (passando sulla scheda col cursore):

Meteo : condizioni attuali con icona + temperatura. Previsioni dei tre giorni successi espandendo la card.

: condizioni attuali con icona + temperatura. Previsioni dei tre giorni successi espandendo la card. Trending : immagine di copertina, titolo e numero di ricerche.

: immagine di copertina, titolo e numero di ricerche. Cosa guardare : programmi e film con immagine di copertina.

: programmi e film con immagine di copertina. Stock/mercati : grafico giornaliero on hover.

: grafico giornaliero on hover. Eventi locali con tanto di data.

con tanto di data. Notizie in materia di COVID.

Con un tap sulla card è possibile aprire il relativo risultato web in versione estesa con Knowledge Panel e/o contenuti correlati di Ricerca Google. Il numero di card mostrate dipende dalle dimensioni dello schermo dell’utente.

Va detto che il test in argomento non risulta essere particolarmente esteso in questo momento, visto che soltanto pochi account Google vedono già la novità descritta. Insomma, a Mountain View stanno evidentemente facendo ancora tutte le valutazioni del caso per decidere sul rollout della funzione.

Come si accennava in apertura, l’esperienza d’uso messa a disposizione dai nuovi widget di Ricerca Google per desktop somiglia non poco all’approccio di Google Discover, senza però costringere gli utenti allo scrolling dell’ennesimo feed. Il passaggio dal vecchio Feed a Discover risale al 2018 e già allora Google aveva parlato di un’esperienza solo mobile, non destinata ad arrivare sulla controparte desktop.

Questo nuovo test dimostra come quella chiusura non fosse categorica, ma evidenzia anche un approccio differente tra desktop e mobile: anche nel caso in cui la novità dovesse convincere Big G ed essere distribuita per tutti, non sarebbe tale da ingolfare la normale esperienza di navigazione, stante anche la menzionata possibilità di nascondere le schede qualora non interessati.

