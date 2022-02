Risale al lontano 2011 la decisione da parte di Google di rendere Roboto il font di sistema di Android e tre anni dopo il colosso di Mountain View lo ha modificato in modo importante attraverso un update.

A quanto pare, il team di Google ha deciso che è arrivato il momento di nuove importanti modifiche e ha lanciato Roboto Serif, un font che è stato realizzato con l’obiettivo di garantire agli utenti una soluzione “progettata per rendere la lettura più confortevole a qualsiasi dimensione, in qualsiasi formato”.

Ecco le caratteristiche del nuovo font Roboto Serif

Nel descrivere il nuovo font, il team di Google ci tiene a mettere in risalto alcuni aspetti di Roboto Serif, come ad esempio che è stato progettato “per creare un’esperienza di lettura confortevole” oppure che il suo stile minimal e funzionale lo rende adatto ad un utilizzo generalizzato (ciò vale anche per le interfacce delle applicazioni mobile).

Inoltre il colosso di Mountain View precisa che Roboto Serif, pur essendo stato realizzato per funzionare al meglio sui media digitali (nell’intera gamma di dimensioni e risoluzioni ad oggi disponibili), si rivela anche comodo per la lettura e adatto ad un utilizzo pure sulla carta stampata.

Il font Roboto Serif va così ad aggiungersi a Roboto Sans, Mono, Slab e Condensed ed è già disponibile per il download con licenza Open Font License (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Sebbene l’annuncio di questo nuovo font sia arrivato soltanto nelle scorse ore, pare che sia stato completato nel 2021 e come suoi designer vengono indicati Commercial Type (Principal design) e Greg Gazdowicz.

Se siete curiosi di vedere un esempio pratico di Roboto Serif, anche per valutare quanto potrebbe essere effettivamente piacevole da utilizzare, non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà ad un campione di prova.

