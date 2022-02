OnePlus 10 Pro si aggiorna e riceve diversi miglioramenti con la ColorOS 12

L’incertezza che in questo momento aleggia sulle scelte future di OnePlus è ben simboleggiata dalla situazione corrente del tuo nuovo smartphone di punta: proprio in queste ore OnePlus 10 Pro ha iniziato ad aggiornarsi in Cina alla ColorOS 12.

OnePlus 10 Pro: le novità dell’aggiornamento (ColorOS)

Lo smartphone è attualmente disponibile in patria proprio con l’interfaccia proprietaria di OPPO, adottata da OnePlus in seguito all’abbandono della precedente HydrogenOS. L’incertezza di cui sopra discende dal fatto che, dopo la fusione dei rispettivi team di sviluppo, i due brand avevano prospettato il lancio di un OS unificato e i primi risultati concreti si sarebbero dovuti vedere proprio con il flagship 2022 di OnePlus. Tuttavia, mentre il produttore ha appena annunciato un evento a tema OxygenOS 13, oggi ci troviamo a raccontare dell’aggiornamento di OnePlus 10 Pro alla ColorOS 12 (ecco la nostra anteprima video).

Visibile nello screenshot seguente, l’aggiornamento porta la ColorOS 12 versione A.09 e pare presenti dimensioni diverse per alcuni utenti. Tra le novità più significative troviamo ottimizzazioni di sistema, miglioramenti di stabilità e compatibilità, ma soprattutto il refresh rate a 1 Hz per l’AOD (Always On Display), che promette di ridurre drasticamente i consumi in standby.

Ecco il changelog completo:

CAMERA

Background blur effect in portrait mode (optimization)

The white balance effect of the front camera of the third-party camera (optimization)

Also, it works on the night scene shooting imaging clarity (optimization)

SYSTEM

1Hz AOD, optimize the refresh rate of the screen display. This reduces the standby power consumption in AOD scenarios (only support some AODs) [new]

Improve system fluency (optimization)

Partial application of vibration motor effect (optimization)

Also solves the problem of low probability of freezing and improve the game experience (fix)

BLUETOOTH

Bluetooth headset compatibility (optimization)

PHOTO ALBUM – PORTABLE CARD HOLDER

Classification accuracy of carry-on card bag label (optimization)

INTERNET

Wi-Fi download speed and stability (optimization)

Secondo quanto riporta OnePlus, lo smartphone abbassa il refresh rate in base anche alla luminosità, in sostanza ogniqualvolta l’utente non ne abbia bisogno, il refresh rate viene abbassato automaticamente per ridurre i consumi.

Come aggiornare OnePlus 10 Pro

Questo paragrafo è quasi superfluo, perché OnePlus 1o Pro non è ancora disponibile dalle nostre parti e, quando lo sarà, quasi sicuramente non avrà la ColorOS. Se però ne avete acquistato uno e volete aggiornarlo manualmente, dovete seguire questo percorso: “Impostazioni > Aggiornamento software“.