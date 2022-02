Il prossimo futuro di OnePlus è piuttosto difficile da decifrare: mentre l’attuale top di gamma OnePlus 10 Pro ancora non è arrivato dalle nostre parti ma in Cina usa la ColorOS, si aspettano nuovi smartphone dalla data di lancio già fissata (con Android 11 a bordo) e si torna a parlare di Unified OS, il produttore annuncia un nuovo evento avente ad oggetto la OxygenOS 13.

L’annuncio è appena arrivato sul forum ufficiale del produttore cinese, invita a cerchiare in rosso la data del prossimo 28 febbraio e non può che suscitare un misto di curiosità e perplessità.

Online OEF: OxygenOS 13

OnePlus si rivolge alla propria community. Nell’incipit ricorda come la pandemia ha cambiato il nostro stile di vita e, se da una parte esprime rammarico per non aver ancora potuto riprendere il format offline degli eventi, dall’altro rimarca come gli eventi online abbiano permesso di raggiungere un pubblico più vasto.

Il prossimo appuntamento sarà un ormai classico Open Ears Forum (OEF) e questa volta sarà incentrato su un argomento molto atteso: la OxygenOS 13. L’evento, come detto, si terrà il prossimo 28 febbraio (ore 19:30 – 21:30 HKT, 17:00 – 19:00 IST, 13:30 – 15:30 CEST, 7:30 – 9:30 EST) e ci sarà tempo fino al 18 febbraio per iscriversi.

Lo scopo precipuo è quello di raccogliere i feedback degli utenti e i membri dello staff che vi prenderanno parte saranno: Gary C. – OxygenOS Product Lead; ZENG XI – OxygenOS Design Lead; Oliver Z. – Product Manager – Gaming; Zach L. – OxygenOS Product Designer; Megan F. – OS Product Designer.

E Unified OS?

L’annuncio di OnePlus è stato accolto con un po’ di perplessità, perché fin dalla fusione col team di sviluppo di OPPO non si fa altro che parlare del prossimo step e proprio per il 2022 erano stati fissati dei momenti cruciali.

Al netto dei precedenti rumor sul nome del nuovo OS, proprio pochi giorni fa si è riparlato del lancio dello Unified OS. D’altro canto era stato lo stesso Pete Lau, in un intervento di settembre 2021, a confermare il sistema operativo unificato di OPPO e OnePlus chiamato a coniugare i rispettivi punti di forza — la velocità e la fluidità marchi di fabbrica della OxygenOS e la stabilità e la ricchezza di funzioni della ColorOS — e affidato alla guida di Gary C., attuale OxygenOS Product Lead.

In quella stessa sede era stata condivisa l’immagine che vedete di seguito, che lascia poco spazio all’interpretazione: il flagship 2022 di OnePlus veniva indicato come il primo ad essere lanciato con il nuovo OS integrato, con il rilascio del “2022 Major Android Update” associato all’aggiornamento degli smartphone OnePlus globali al nuovo integrated OS.

Adesso, però, OnePlus ci ha praticamente fatto sapere di vedere ancora la OxygenOS nel proprio prossimo futuro. A questo punto è difficile avere certezze su quello che accadrà: potremmo ipotizzare che il produttore abbia usato il titolo “OxygenOS 13” ma intenda affrontare un discorso più ampio sul futuro dell’interfaccia; oppure l’aggiornamento identificato formalmente come OxygenOS 13 potrebbe essere davvero il primo con l’OS unificato, ma OPPO e OnePlus potrebbero aver deciso di tenere ancora separati i nomi. Al momento queste sono mere ipotesi, ma per fortuna presto (si spera) verrà fatta chiarezza.

Leggi anche: OnePlus 10 Ultra è più di un semplice rumor e questo brevetto lo conferma