Il futuro di OnePlus sarà ricco di novità. In attesa di scoprire quando ci sarà il debutto europeo del nuovo OnePlus 10 Pro e dei nuovi smartphone della gamma Nord, infatti, l’azienda continua al lavorare alle novità che segneranno il suo futuro. Uno dei temi più “caldi” riguarda il software con l’arrivo del nuovo Unified OS, il progetto di un sistema operativo unificato che andrà a completare il processo di integrazione tra OPPO e la stessa OnePlus che, in Cina, ha già sostituito Hydrogen OS con Color OS. Nel frattempo, OnePlus non abbandona il suo business relativo agli Smart TV e si prepara ad un nuovo aggiornamento della gamma, con modelli inediti in arrivo. Vediamo i dettagli completi:

Il nuovo Unified OS di OnePlus arriverà nel 2022

Il nuovo Unified OS di OnePlus e OPPO è ancora in una fase iniziale di sviluppo. La conferma è arrivata oggi da parte dell’insider Yogesh Brar che ha anticipato alcuni dettagli sullo stato del progetto e sulle sue caratteristiche future. Il sistema operativo unificato che troveremo sui futuri OnePlus sarà basato su Android 13 e, di conseguenza, non sarà pronto prima della seconda metà del 2022.

Al momento, le informazioni in merito alle caratteristiche del progetto sono molto limitate. Il nuovo Unified OS dovrebbe raccogliere gli aspetti migliori degli OS di OnePlus e OPPO con l’obiettivo di realizzare una piattaforma software su cui sviluppare una nuova generazione di smartphone e tablet in grado di contrastare la concorrenza con tante risorse aggiuntive. Il sistema operativo dovrebbe garantire

Il nuovo Unified OS arriverà sugli smartphone OnePlus già sul mercato (almeno sui modelli più recenti) come aggiornamento software e debutterà, in anteprima, con uno dei prossimi flagship dell’azienda. Considerando che, attualmente, lo sviluppo è ancora in una fase iniziale, è lecito ipotizzare l’arrivo di informazioni più dettagliate, accompagnate magari da una prima beta, nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo, in primavera, debutterà la versione internazionale del nuovo OnePlus 10 Pro. Tale variante del top di gamma del brand potrà contare su Oxygen OS 12. Il leaker aggiunge anche che il vociferato OnePlus Pad potrebbe avere Android 12L al lancio.

Nuove immagini per gli Smart TV della serie OnePlus TV Y1S

Le novità in casa OnePlus non si limitano al solo software, nonostante il ruolo di primissimo piano dell’Unified OS per il futuro del brand. OnePlus continua a fortificare la sua divisione dedicata agli Smart TV con il lancio di una nuova gamma di prodotti. L’azienda sta per presentare la nuova gamma OnePlus TV Y1S destinata, almeno inizialmente, al mercato indiano che continua a rappresentare un riferimento assoluto per il brand.

I nuovi modelli della serie OnePlus TV Y1S si mostrano in queste ore online con alcuni render che ci confermano il design caratterizzato da cornici ridotte al minimo. Il render apparso online in queste ore ci mostra, in anteprima, anche il telecomando che sarà incluso nella dotazione dei nuovi OnePlus TV Y1S. La nuova serie di TV di OnePlus è confermata, per il momento, in due differenti tagli. In arrivo c’è un modello da 32 pollici a cui si affiancherà una variante da 43 pollici.

Il modello da 32 pollici ha un pannello HD mentre quello da 43 pollici potrà contare su di un pannello Full HD. Per entrambi gli Smart TV troveremo Android TV 11, il supporto al Wi-Fi Dual Band e la compatibilità Dolby Audio con speaker da 20 W. Per gli standard europei, questi TV di OnePlus presentano specifiche di fascia molto bassa ma in India il mercato è molto diverso dal nostro e la serie OnePlus TV Y1S rappresenta una risorsa importante per il futuro della divisione Smart TV di OnePlus. In futuro, ricordiamo, OnePlus potrebbe lanciare i suoi Smart TV, con caratteristiche di fascia nettamente superiore però, anche in Europa. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.