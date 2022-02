Se avete intenzione di mettere le mani su un Samsung Galaxy S22 dovete sapere che, proprio come i modelli precedenti, anche loro non includeranno un caricabatterie nella confezione, di alcun genere. Ecco perché è bene attrezzarsi per tempo e acquistarne subito uno e in questo possiamo esservi d’aiuto noi riportandovi queste due super offerte di caricabatterie rapidi originali di Samsung su Amazon.

Offerte caricabatterie rapido per Samsung Galaxy S22

La prima riguarda il classico caricabatterie rapido Samsung EP-TA800N, che è capace di arrivare tramite la funzione di ricarica rapida fino a 25 Watt ed è perfetto per Samsung Galaxy S22 poiché è la potenza massima di ricarica che supporta. È disponibile all’acquisto su Amazon nella colorazione bianca con uno sconto del 47% e quindi ad appena 10,99 euro, con consegna Prime in 1 giorno lavorativo.

Acquista il caricabatterie rapido da 25 Watt per Samsung Galaxy S22

La seconda è perfetta per Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra perché riguarda il caricabatterie rapido SAMSUNG Ep-TA845, che al contrario dell’altro può erogare una potenza di ricarica fino a 45 Watt. È quindi l’ideale per sfruttare a pieno la ricarica rapida dei due modelli top di smartphone Samsung. Con l’offerta di oggi è scontato del 47% e quindi acquistabile su Amazon, con consegna Prime in 1 giorno e in bianco, al prezzo di 28 euro.

Acquista il caricabatterie rapido da 45 Watt per Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra