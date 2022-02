Mancano ormai due giorni alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22, in programma per mercoledì 9 febbraio, smartphone che saranno in parte realizzati con un nuovo materiale più sostenibile.

A renderlo noto è stato lo stesso colosso coreano, che nelle scorse ore ha presentato una sua nuova iniziativa che combina sostenibilità e innovazione: in sostanza, Samsung ha deciso di sfruttare reti da pesca destinate ad inquinare il mare per realizzare un materiale da usare nei propri smartphone, riducendo così l’impatto ambientale dell’azienda e promuovendo stili di vita più sostenibili.

Anche Samsung Galaxy S22 darà un contributo all’Ambiente

A partire dagli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, pertanto, il colosso coreano incorporerà la plastica destinata ad inquinare gli oceani in tutti i suoi device, mettendo così in risalto come i suoi futuri dispositivi potranno contare allo stesso tempo su un design di prodotto all’avanguardia e un migliore impatto ambientale.

Samsung spiega che generalmente quando si pensa alla plastica che inquina gli oceani la maggior parte delle persone immagina le bottiglie o i classici sacchetti della spesa ma c’è anche una minaccia nascosta e molto pericolosa nel fondo dei mari: si tratta proprio delle reti da pesca, che ogni anno vengono abbandonate in quantità enormi (si parla di 640.000 tonnellate).

Questo materiale rimane in fondo agli oceani per secoli, intrappolando (e portando alla morte) tantissimi abitanti del mare, danneggiando le barriere coralline e gli habitat naturali e andando a finire nelle nostre fonti di cibo e acqua.

Samsung ci tiene a mettere in evidenza come queste reti da pesca stiano letteralmente sconvolgendo il delicato equilibrio del nostro ambiente a un ritmo allarmante ed è per tale motivo che ha deciso di raccoglierle e riutilizzarle per mantenere gli oceani un po’ più puliti.

Ancora una volta il colosso coreano si dimostra sensibile ai temi del rispetto ambientale e della sostenibilità e iniziative come questa meritano di essere lodate.

Appuntamento a mercoledì per la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22.