Immagini e conferme per i Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy S22: leak definitivo

Quest’attesa lunga e costellata di fughe di informazioni sta per volgere al termine: finalmente domani, 9 febbraio 2022, si terrà il Galaxy Unpacked 2022 — potrete seguirlo insieme a noi a questo link — e faremo ufficialmente la conoscenza con gli ampiamente anticipati Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

I nuovi tablet Android di fascia premium firmati Samsung si affiancheranno al lancio ai grandi protagonisti del keynote, che saranno ovviamente Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

Nei giorni scorsi abbiamo già avuto modo di mettere insieme tantissimi dettagli dei tre tablet che il produttore sudcoreano si appresta a lanciare, tra immagini e video ufficiali (poi fatti rimuovere dal produttore), specifiche complete confermate inavvertitamente da Amazon e prezzi di listino europei, senza dimenticare la foto dal vivo del modello Ultra che ne ha messo in risalto il famigerato notch e, giusto pochi istanti fa, l’ottima notizia che dovrebbe riguardarli tutti sul piano del supporto software.

Adesso è arrivato il momento di completare il tutto con il “leak definitivo“, fatto di un mucchio di render di buona qualità — che ritraggono tutti i modelli e permettono di apprezzarne peculiarità e differenze — e conferme sulle specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra: immagini e caratteristiche tecniche

Partiamo da un utile resoconto delle specifiche tecniche, reso possibile da materiale stampa trapelato in anticipo:

Samsung Galaxy Tab S8 dispone di un display LTPS TFT da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 120 Hz; offre poi 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, comunque espandibile. Sul lato destro figura un sensore di impronte digitali.

dispone di un display LTPS TFT da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 120 Hz; offre poi 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, comunque espandibile. Sul lato destro figura un sensore di impronte digitali. Samsung Galaxy Tab S8+ non si differenzia dal modello base per tagli di memoria, ma è più grande, forte di un display Super AMOLED da 12,4 pollici con risoluzione 2800 x 1752 pixel con refresh rate fino a 120 Hz. Il sensore di impronte è in-display.

non si differenzia dal modello base per tagli di memoria, ma è più grande, forte di un display Super AMOLED da 12,4 pollici con risoluzione 2800 x 1752 pixel con refresh rate fino a 120 Hz. Il sensore di impronte è in-display. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il gigante della serie, coi suoi 14,6 pollici di schermo Super AMOLED con risoluzione 2960 x 1848 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. In questo caso i tagli di memoria sono da 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Il sensore di impronte è in-display.

Al netto di queste differenze, tutti e tre i modelli offrono Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, S Pen (agganciata magneticamente sul retro) e software ricco di funzioni dedicate. Tutti supportano la ricarica rapida a 45 watt, anche se la capacità della batteria viaggia di pari passo con la taglia: 8.000 mAh per Tab S8, 10.090 mAh per Tab S8+ e 11.200 mAh per Tab S8 Ultra.

Quanto alle fotocamere, si parla di una doppia posteriore per tutti, con 13 MP principale e 6 MP ultrawide; discorso diverso anteriormente, dove Tab S8 e S8+ dovrebbero fermarsi ad una singola wide-angle da 12 MP e Tab S8 riempire il notch con una 12 MP principale e una 12 MP ultra-wide.

Stando al materiale trapelato, i nuovi tablet di Samsung spingeranno molto sulla produttività grazie a funzioni software avanzate. A quanto si apprende, saranno i primi tablet del brand a supportare il potente software di video editing LumaFusion, che sta arrivando su Android e debutterà proprio su questi prodotti.

In aggiunta a questo, gli utenti di Clip Studio Paint avranno la possibilità di connettere il proprio smartphone Galaxy e il tablet Tab S8 per trasformare il dispositivo più piccolo in un toolset per la S Pen, evitando di avere distrazioni sulla “tela” (il tablet).

Al supporto software si è già accennato, in ogni caso qui vi basti sapere che la serie Samsung Galaxy Tab S8 debutterà con Android 12 e la One UI 4 e che dovrebbe vedersi garantiti quattro major update di Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Cura software, ma anche hardware: Samsung dovrebbe usare lo stesso armor aluminum di Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3, che per essere dei pieghevoli hanno convinto tutti in fatto di resistenza. Questa soluzione renderebbe i tablet meno inclini a piegarsi del 40% rispetto ai Tab S7 e più resistenti i graffi del 30%.

Samsung Galaxy Tab S8 e S8+ dovrebbero arrivare in black, silver e pink, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra solo in black.

A quanto si apprende, Samsung aprirà i preordini già il 9 febbraio e le vendite dal 25 febbraio 2022 in USA, Europa e Corea del Sud. Non mancheranno regali coi preordini: la Book Cover Keyboard con Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Book Cover Keyboard Slim con Samsung Galaxy Tab S8 e S8+. Per i prezzi vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: lancio, ritardi e immagini ufficiali

Infine un accenno a Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Anche gli smartphone, com’è noto, verranno presentati domani e dovrebbero arrivare sul mercato il 25 febbraio.

Già nelle scorse settimane si era accennato a possibili ritardi e addirittura ad un eventuale rinvio del lancio. Adesso un leaker ha riaperto la questione su Twitter rimarcando come un esaurimento delle scorte iniziali potrebbe creare problemi a Samsung per via di diatribe sindacali e di un possibile sciopero che potrebbe rallentare (se non paralizzare) la produzione.

Per ingannare l’attesa, inoltre, eccovi delle belle immagini che il leaker Demonix ha fornito a LetsGoDigital. Il grande protagonista è Samsung Galaxy S22 Ultra, visibile in tutte le colorazioni e in vari scenari lifestyle.