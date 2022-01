Tra poco più di una settimana ci sarà il debutto ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S22. I futuri top di gamma di casa Samsung, in queste ultime settimane, sono stati al centro di rumor e indiscrezioni di vario tipo e le informazioni sulla scheda tecnica delle tre varianti in arrivo (Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra) non mancano di certo. L’evento di presentazione Galaxy Unpacked è in programma per il prossimo 9 febbraio e sarà trasmesso in diretta streaming.

Resta ancora tanta incertezza, invece, sull’effettiva data di uscita dei nuovi Samsung Galaxy S22. Le ultime informazioni in tal senso non sono buone. Potrebbe essere necessario attendere qualche settimana in più per poter mettere le mani su uno dei nuovi S22. I problemi con le forniture, infatti, potrebbero spingere Samsung a posticipare (almeno in alcuni mercati) il lancio dei nuovi top di gamma. Vediamo i dettagli:

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: data di uscita posticipata di qualche giorno?

In vista dell’evento Galaxy Unpacked del prossimo 9 febbraio, si moltiplicano le indiscrezioni sui nuovi Samsung Galaxy S22. Le ultime informazioni diffuse da Jon Prosser anticipano un possibile ritardo nell’uscita dei nuovi top di gamma della casa coreana. Potrebbero essere necessarie diverse settimane prima di registrare l’arrivo nei negozi (sia fisici che online) dei nuovi S22.

Stando alle informazioni diffuse da Prosser, infatti, il flagship Samsung Galaxy S22 Ultra sarà disponibile a partire dal 25 febbraio. Sarà necessario attendere qualche settimana in più, invece, per i Galaxy S22 e S22+. In questo caso, la data di uscita ufficiale potrebbe essere fissata per il successivo 11 marzo, circa due settimane dopo l’arrivo nei negozi della versione Ultra.

È bene sottolineare che le informazioni divulgate da Prosser potrebbero riguardare solo alcuni mercati. A causa della disponibilità limitata (dovuta a problemi con i fornitori), Samsung potrebbe scegliere di accelerare i tempi di commercializzazione dei nuovi S22 in alcuni mercati, posticipando il lancio in altri mercati fino a quando non ci saranno scorte sufficienti per gestire al meglio il debutto dei nuovi flagship. Sulla questione ne sapremo di più la prossima settimana.

Bad news: I’m told that due to supply chain issues, the Galaxy S22 lineup has had a slight setback. Pre-order for ALL devices is still happening on event day (Feb 9) However, availability has now been split: S22 Ultra: Feb 25

S22 & S22+: Pushed to March 11 pic.twitter.com/pp2IFAYXSN — Jon Prosser (@jon_prosser) January 31, 2022

Preordini al via regolarmente

In ogni caso, sottolinea la fonte, i preordini di tutte e tre le varianti dei Samsung Galaxy S22 prenderanno il via il 9 febbraio. Per gli utenti, molto probabilmente, ci sarà la possibilità di sfruttare una promozione dedicata (magari con qualche gadget incluso). Il preordine, anche se i tempi d’attesa non saranno brevissimi, potrebbe, quindi, essere una scelta vantaggiosa per chi vorrà passare ad uno dei nuovi S22.

Per quanto riguarda i prezzi di listino, stando alle ultime indiscrezioni di questi giorni, il Galaxy S22 dovrebbe partire da 849 euro mentre il Galaxy S22+ potrebbe arrivare sul mercato con un listino di partenza di 1.049 euro. Per il flagship S22 Ultra, invece, il listino si alzerà in misura significativa. La versione base del top di gamma dovrebbe, infatti, partire da 1.249 euro con la variante più completa che arriverà a 1.449 euro.