Per la gioia di tutti coloro che fremono in attesa del 9 febbraio, ci risiamo. Dopo avervi riportato un paio di giorni fa le immagini ufficiali della prossima serie Galaxy S22, oggi trapelano, sempre dal sito di Samsung Italia tramite il noto Evan Blass, immagini e specifiche tecniche della gamma Galaxy Tab S8. Vediamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Dalle immagini appare evidente la conferma, già paventata in passato, della presenza del notch sul display di Galaxy Tab S8 Ultra. Il tablet avrà dimensioni di 326,4 x 208,6 x 6,3 mm con un peso di 728 grammi. Monterà un display AMOLED da 14,6 pollici con una risoluzione di 2960 x 1848 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e cornici da 6,3 mm. Avrà una capiente batteria da 11.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W, il comparto fotografico posteriore ospiterà un sensore da 13 MP. Conferme anche lato processore con lo Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ avrà un display AMOLED da 12,4 pollici con risoluzione di 2800 x 1752 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e cornici da 8,95 mm. Batteria meno capiente del fratello maggiore da 10.090 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W, ma stesso processore Snapdragon 8 Gen 1. Le dimensioni generali sono di 285 x 185 x 5,7 mm con un peso di 572 grammi.

Samsung Galaxy Tab S8

Il Galaxy Tab S8 avrà un display da 11 pollici TFT LCD con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e cornici con spessore di 8,95 mm. La batteria sarà da 8.000 mAh sempre con ricarica rapida a 45 W e, anche qui, processore Snapdragon 8 Gen 1. Le dimensioni generali sono di 253,8 x 165,3 x 6,3 mm con un peso di 503 grammi.

Contenuto delle confezioni

Le immagini trapelate ci forniscono anche informazioni riguardo il contenuto della confezione di vendita delle tre varianti, la dotazione è la medesima e comprende il manuale di avviamento rapido, lo spillo per estrarre il carrello SIM, un cavo USB-C e la S Pen. Come per le dotazioni della serie Galaxy S22, anche qui non sarà presente il caricatore in confezione, andrà eventualmente acquistato separatamente.

Qualche nuova immagine di cover per Galaxy S22 Ultra

Dopo le cover di Galaxy S22+ che vi abbiamo mostrato l’altro giorno, oggi vi riportiamo qualche nuova immagine delle custodie classiche di Galaxy S22 Ultra di cui potete prendere visione nella galleria sottostante. Si tratta in sostanza degli stessi modelli per tutte e tre le varianti della serie.