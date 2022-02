I nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra verranno annunciati ufficialmente tra pochi giorni al Galaxy Unpacked 2022 (dove faranno da spalla ai nuovi Samsung Galaxy S22) — potrete seguirlo insieme a noi a questo link — e quest’oggi siamo pronti a mostrarvi la prima foto dal vivo del modello di punta con una sua famigerata caratteristica.

Dei prossimi tablet di riferimento di Samsung — che come sempre occuperanno un posto di rilievo nel panorama dei tablet Android — abbiamo già parlato ripetutamente nelle scorse settimane: tra immagini e video ufficiali (poi fatti rimuovere dal produttore), specifiche complete confermate inavvertitamente da Amazon e prezzi di listino europei, ormai è rimasto ben poco da annunciare.

Oggi però c’è un’altra primizia per ingannare l’attesa dell’evento Samsung: la prima foto dal vivo di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, condivisa su Twitter da @GaryeonHan. Come potete vedere di seguito, la foto conferma quello che già sapevamo da tempo: il nuovo tablet flagship del produttore sudcoreano avrà un notch per far posto ad una doppia fotocamera anteriore.

La tacca si è resa necessaria anche perché Samsung ha deciso di ridurre davvero all’osso le cornici che circondano l’enorme display da 14,6 pollici con rapporto d’aspetto di 16:10 (si tratterà di un Super AMOLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz). Secondo i leak, entrambe le fotocamere avranno una risoluzione di 12 MP.

Sebbene il tablet, al pari dei suoi sodali, non sia stato ancora presentato ufficialmente, la foto sembra essere stata scattata all’interno di un negozio, tanto che al di sotto del dispositivo si nota anche il classico cartellino con il riepilogo delle caratteristiche principali.

Che impressione vi siete fatti fino a questo momento del nuovo tablet premium di Samsung? Fatecelo sapere nei commenti.

