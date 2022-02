Samsung Galaxy S21 Ultra ai saluti prima del lancio del suo successore

La sabbia nella clessidra si sta esaurendo, tra poco più di un giorno, al Galaxy Unpacked 2022 — potrete seguirlo insieme a noi a questo link — conosceremo ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy S22 e questo vuol dire che all’ottimo e apprezzato Samsung Galaxy S21 Ultra rimangono ancora poche ore da smartphone di punta del brand.

Samsung Galaxy S21 Ultra ai saluti, S21 e S21+ non ancora

È una pratica piuttosto comune tra gli OEM quella di interrompere le vendite della generazione precedente nel momento in cui si apprestano a presentare un nuovo modello di riferimento ed è proprio ciò che sta accadendo con Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo 5 mesi).

Già da qualche giorno, infatti, lo smartphone risulta out of stock su diversi store online regionali di Samsung — quello italiano fa eccezione, visto che lo segnala ancora come disponibile all’acquisto —, lasciando intendere come il produttore non abbia più intenzione di offrirlo. Pare che il sito USA si sia persino già sbarazzato del codice SKU.

Al momento la situazione interessa soltanto il tuttora validissimo Samsung Galaxy S21 Ultra (come dimostra il confronto con iPhone 13 Pro), mentre pare che i fratelli minori Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S21+ (ecco la nostra recensione) siano ancora disponibili nella maggior parte dei mercati.

Naturalmente, a meno di fortissimi sconti, non è per niente consigliato acquistare adesso uno di questi modelli: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono dietro l’angolo (anche se, per via di ritardi e di possibili scioperi, la disponibilità potrebbe essere un problema), i miglioramenti non mancheranno e vale la pena aspettare quanto meno di conoscerli ufficialmente.

A proposito di Galaxy Unpacked 2022, domani conosceremo anche Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ma, nonostante anche qui ci sarà un salto generazionale notevole, Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ (ecco la nostra recensione) risultano ancora acquistabili.