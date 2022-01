OPPO è stato il produttore di smartphone Android migliorato di più nel 2021 e non ha alcuna intenzione di rallentare: nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del prossimo arrivo della serie Reno7 5G sulla scena internazionale, ma anche di OPPO Find X5 Pro tra i protagonisti della nuova puntata di NewSmartphone ed è proprio di quest’ultimo che ci occupiamo in questa sede.

OPPO Find X5 Pro: nome, lancio ed eredità pesante

Stando alla indiscrezioni emerse fino a questo momento, la serie OPPO Find X5, che sarà ovviamente capeggiata dal modello Pro, verrà annunciata ufficialmente sul finire del mese di febbraio 2022.

Come vi avevamo già accennato in precedenza, il nome sarà con ogni probabilità proprio questo, perché in Cina il numero 4 è considerato segnale di cattivo auspicio (la sua pronuncia è simile a quella della parola “morte”) e già altri produttori prima di OPPO hanno scelto di saltarlo a piè pari.

OPPO Find X5 Pro avrà un’eredità pesane da raccogliere, visto che il suo predecessore OPPO Find X3 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è stato uno degli smartphone premium meglio riusciti della precedente generazione, anche grazie ad un design azzeccato e distinguibile e ad alcune peculiarità che l’hanno reso unico.

OPPO Find X5 Pro: specifiche tecniche e immagini

Il design di OPPO Find X5 Pro sarà molto simile a quello tanto apprezzato del modello precedente. A dire il vero non sarebbe neppure necessario ricorrere a questi concept realizzati dal graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept per LetsGoDigital (link in fonte), visto che vi abbiamo già mostrato le prime foto dal vivo del luccicante prossimo flagship di OPPO.

I cambiamenti più significativi rispetto al predecessore si notano sulla scocca posteriore di OPPO Find X5 Pro, dove presenzia la scritta MariSilicon, che rimanda alla nuova NPU proprietaria della casa cinese che dovrebbe essere responsabile di grandi miglioramenti per il comparto imaging: dalla capicità di processare file RAW senza perdità di qualità, ai video 4K AI Night Video con tanto di anteprima in tempo reale.

Sul retro dello smartphone i concept evidenziano anche in maniera marcata la scritta “Hasselblad” accanto al logo di OPPO e qui si rende necessario un chiarimento. Lo scorso anno vi abbiamo parlato della fusione OPPO-OnePlus e più di recente anche del prossimo OS unificato. Da questo avvinamento è scaturita una maggior condivisione di tecnologie, basti pensare al fatto che OnePlus 10 Pro non usa più la solita Warp Charge, bensì le SuperVOOC e AirVOOC di OPPO. Ebbene, questa condivisione non avverrà in una sola direzione, pertanto la collaborazione con Hasselblad, iniziata lo scorso anno coi OnePlus 9 e proseguita anche quest’anno, verrà messa a frutto anche sui top di gamma a brand OPPO, i Find X5 appunto. Presumibilmente la collaborazione toccherà la color calibration e magari la nuova Hasselblad Pro Mode with RAW+ su OPPO Find X5 Pro (vista proprio su OnePlus 10 Pro).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del comparto fotografico, OPPO Find X5 Pro dovrebbe essere equipaggiato con una fotocamera selfie da 32 MP con sensore Sony IMX709 e con una tripla fotocamera posteriore con: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS; ultra-wide da 32 MP con lo stesso sensore Sony IMX709 visto su OPPO Reno7 Pro; teleobiettivo da 13 MP con sensore Samsung S5K3M5. Insomma, addio alla fotocamera a microscopio che aveva reso unico il modello dello scorso anno.

Quanto al resto delle specifiche, con ogni probabilità OPPO Find X5 Pro avrà un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2K e sarà di tipo LTPO 2.0, consentendo un refresh rate adattivo 1-120 Hz. Lo schermo si mostra curvo sui bordi e presenta il solito foro per la fotocamera. Sotto al display c’è ovviamente il sensore di impronte. I tasti power e per il volume sono sul lato destro e su quello inferiore trovano posto microfono (un altro è sul lato superiore), speaker, vano SIM e porta USB-C. A far compagnia allo Snapdragon 8 Gen 1 (il modello OPPO Find X5 dovrebbe avere un MediaTek Dimensity 9000) ci saranno tagli di memoria al momento non noti e ovviamente la connettività 5G. Per la batteria si parla di 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperVOOC a 80 watt e wireless a 50 watt (e forse anche inversa a 10 watt). Non mancherà la certificazione IP68.

Per quanto riguarda il software, scontata la presenza di Android 12 e ColorOS 12 out of the box, il produttore dovrebbe garantire aggiornamenti ad Android 13 e Android 14.

La serie OPPO Find X5 dovrebbe comprendere tre modelli, con un Find X5 Lite accanto citati Find X5 e Find X5 Pro. Quest’ultimo, stando alle foto trapelate, arriverà nei colori white, blue e black. Lo scorso anno OPPO Find X3 Pro era stato lanciato a 1.149,99 euro, il prezzo del nuovo modello non dovrebbe essere molto diverso (un po’ dipenderà anche dai tagli di memoria proposti).

