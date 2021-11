I processori di MediaTek animano molti smartphone Android ma le soluzioni di fascia alta dell’azienda non sono state fino a questo momento all’altezza della serie Snapdragon di Qualcomm.

Ebbene, con il MediaTek Dimensity 9000 ciò potrebbe finalmente cambiare, almeno sulla base di quanto è stato anticipato dal produttore di processori in occasione dell’evento di presentazione ufficiale della sua nuova CPU.

Ricordiamo che stiamo parlando di un processore pensato per gli smartphone Android di fascia alta e premium, forte di un’architettura basata su un core singolo Cortex-X2 con clock a 3.05 GHz, tre core Cortex-A710 con clock a 2.85 GHz e quattro core Cortex-A510 con clock a 1.8 GHz, oltre a una GPU ARM Mali-G710, il supporto RAM LPDDR5x e la nuova cache da 8 MB.

Per quanto riguarda le prestazioni “grezze”, MediaTek Dimensity 9000 dovrebbe essere in grado di garantire il 35% di potenza in più rispetto a Qualcomm Snapdragon 888 e prestazioni il 35% migliori per quanto riguarda la GPU.

MediaTek Dimensity 9000 pronto a competere con Apple e Qualcomm

MediaTek sostiene che nelle app di benchmark il suo nuovo processore riesce a fare registrare un punteggio multicore più o meno in linea con quello di Apple A15, la CPU di iPhone 13 (con oltre 4.000 punti) ma il produttore non ha rivelato altri confronti con il chip del colosso di Cupertino che, in generale, tende ad essere considerevolmente più potente rispetto alla concorrenza.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, MediaTek sostiene che il suo nuovo processore è capace di fare meglio di Google Tensor (+16%), la CPU che ha fatto il proprio esordio sulla serie Google Pixel 6 ed è subito divenuta la più potente in questo specifico settore in ambito mobile. Rispetto ai chip di Apple, invece, MediaTek Dimensity 9000 è capace di fare registrare in AI risultati più alti di oltre il 60%.

Fra un paio di settimane dovrebbe essere presentata la nuova generazione di processore di fascia alta della serie Qualcomm Snapdragon e potremo finalmente farci un’idea di chi dominerà il settore mobile nel corso del prossimo anno.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!