Oppo ha chiuso il 2021 in bellezza con gli Inno(vation) Day. Una due giorni di presentazioni dove ha svelato di fatto gli ultimi assi nella manica fra cui Oppo Find N, il suo primo pieghevole commerciale.

Con questo dispositivo lancia insomma il guanto di sfida verso Samsung, al momento leader di questa categoria con Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3. Il nuovo Oppo Find N è però diverso da questi ultimi, seppur come concept design si avvicini molto al Fold, ha delle peculiarità che potrebbero farlo preferire. Ci abbiamo messo le mani qualche minuto, vediamolo quindi più nel dettaglio

Oppo Find N, diamo un primo sguarda da vicino (video)

Oppo Find N: parte tutto dalle forme

Partiamo da due aspetti importantissimi: forme ed ergonomia. Oppo Find N è uno smartphone compatto, lo dicono le misure: 132.6 x 73 x 15.9 da chiuso e 132.6 x 140.2 x 8.0 mm da aperto. È sufficiente confrontarlo con il pieghevole di Samsung per farsi un’idea. In mano sembra di avere un portafoglio poco più grande del solito ma decisamente pienotto. L’unico ma infatti è sul peso: intorno ai 270 grammi, simile agli altri pieghevoli però quindi chissà, magari a lungo andare ci faremo il callo.

Oppo non però deciso di realizzare uno smartphone compatto ma anche con i giusti rapporti di forma dei display, almeno per quello esterno che è un canonico 18:9 da 5,49”. Ottima la qualità, ottima la diagonale ma soprattutto ottimo l’aspect ratio, questo infatti essendo tipico non necessiterà di adeguamento da parte degli sviluppatori di applicazioni che funzioneranno al 100%.

Una volta aperto invece, si mette a disposizione il display interno che misura 7,1” di diagonale allungato orizzontalmente, ovvero in modalità landscape, pronto per essere utilizzato come un Tablet. La prima domanda qui non è se sia di qualità, ok è importante ma ci arriveremo, bensì se la piega si vede. Ebbene, a livello ingegneristico la piega è stata realizzata a forma di goccia, stressando una porzione di display più ampia rispetto al solito e realizzando una piega meno evidente. Di fatto si vede solo in controluce e a schermo spento, mentre si utilizza lo smartphone da aperto è davvero impercettibile, giusto un po’ al tatto. Resta ovviamente l’incognita tempo, se con l’utilizzo si accentuerà o meno, ma per adesso rappresenta sicuramente un passo in avanti importante.

Tornando alla qualità lo schermo interno ha una luminosità di picco fino a 1000 nit e sfrutta un display LTPO con refresh dinamico tra 1 e 120 Hz in base al contenuto e una frequenza di campionamento del tocco fino a 1000 Hz.

Oppo Find N: caratteristiche al top, di fine 2021

Inutile dire quanto sia top di gamma nelle specifiche uno smartphone che probabilmente costerà più di 1000 Euro. Effettivamente il cuore pulsante è un Qualcomm Snapdragon 888 con 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. Dei display ne abbiamo parlato già ampiamente, ovviamente a tecnologia OLED e super definitivi, manca di dettagliare il comparto fotografico che tuttavia ha un set di sensori molto simile a Oppo Find X3 Neo ovvero: 50 megapixel, 13 megapixel tele-obiettivo 2x, 16 megapixel grandangolare e due fotocamere selfie da 32 megapixel.

Mentre sul software le novità sono, come da tradizione Oppo, scelte in maniera oculata: poche ma buone. Di fatto sono state integrate alcune gesture in più e letteralmente espansa la modalità delle app in finestra per cui è possibile aprirne fino a 4 contemporaneamente.

Fra le impostazioni poi c’è la modalità guida per usare lo smartphone come monitor di sistema del veicolo e la modalità laptop che in altre occasioni abbiamo conosciuto come modalità flex, che permette di usare lo smartphone piegato e avere sulla parte superiore dello schermo l’anteprima di quello che facciamo e sulla parte inferiore i comandi, come ad esempio nell’applicazione fotocamera.

Oppo Find N in Italia, quando?

Per il momento Oppo Find N ha confermato tutte le aspettative, adesso ci sarà da valutare la batteria, la resistenza della piega nel tempo, le fotocamere e ovviamente se lo Snapdragon 888 riesce ad essere tenuto a bada adeguatamente. Al momento il suo arrivo in Italia non è ancora fissato ma sembrano esserci buone speranze, magari a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del 2022. Nel frattempo è in dirittura d’arrivo la nuova serie Find X tra cui l’X5 Pro a fare da portabandiera, quindi ci sarà con cui divertirsi.