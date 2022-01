OPPO Reno7, OPPO Reno7 Pro e OPPO Reno7 SE sono stati presentati ufficialmente in patria da qualche mese e, com’è noto, faranno il loro debutto sulla scena internazionale — a partire dall’India — tra pochi giorni; nel frattempo sono emerse nuove immagini e informazioni sulle specifiche tecniche, che si preannunciano diverse rispetto a quelle dei modelli cinesi.

Serie OPPO Reno7 5G global: immagini e specifiche tecniche

Allo stato attuale, a dirla tutta, sappiamo soltanto che OPPO ha stuzzicato la fantasia dei fan a proposito del modello Reno7 Pro 5G, che sembra sovrapponibile alla controparte cinese; al contempo ci sono stati report contrastanti in merito al modello Reno7 5G “liscio”, che invece non sembra lo stesso presentato in Cina.

Adesso, il leaker solitamente affidabile Sudhanshu Ambhore ha condiviso su Twitter alcuni render di elevata qualità che ritraggono proprio l’OPPO Reno7 5G che calcherà il suolo indiano e internazionale. In aggiunta alle immagini, la fonte rivela le specifiche tecniche e il prezzo dello smartphone.

Partendo dalle immagini, OPPO Reno7 5G indiano/global presenta un foro per la fotocamera anteriore nell’angolo in alto a sinistra e un chin piuttosto evidente. Sul retro presenzia una tripla fotocamera. Lo smartphone viene ritratto nelle colorazioni black e blue. Le immagini permettono di scorgere anche il posizionamento dei tasti fisici, del microfono sulla cornice superiore e della porta per il jack audio da 3.5 mm su quella inferiore insieme a: microfono, porta USB-C e speaker di sistema. Il sensore di impronte sarà come al solito sotto al display. Il dispositivo è spesso 7.81mm e pesa 173 grammi. Passando alla parte più interessante della scheda tecnica, la fonte riporta:

SoC MediaTek Dimensity 900

fotocamera posteriore: 64 MP OmniVision (OV64B) + 8 MP Ultra Wide + 2 MP macro

fotocamera anteriore: 32 MP Sony IMX615

batteria da 4500 mAh con ricarica SuperVOOC a 65W

8GB di RAM + 5GB RAM expansion tech

256GB di memoria interna

Per quanto riguarda il prezzo, la fonte riporta 30.000 rupie (circa 359 euro al cambio attuale).

Il fatto che le specifiche tecniche differiscano dal modello cinese lascia supporre che un discorso simile varrà anche per OPPO Reno7 Pro 5G e OPPO Reno7 SE 5G, anche se per ora è impossibile esserne certi.

OPPO Reno7 5G series: i segreti del design LDI

In attesa del lancio ufficiale, OPPO ha svelato i segreti della tecnologia LDI impiegata per rendere unico il design della serie Reno7.

LDI sta per Laser Direct Imaging e viene solitamente usata per progettare PCB nel settore aeronautico. Il produttore cinese ha posto l’accento su come i propri ingegneri abbiano profuso tre anni di lavoro per riuscire ad adattare ad una finalità diversa la tecnologia LDI “aircraft-grade”, che in questo caso viene sfruttata per creare ben 1,2 milioni di micro-incisioni con una larghezza di appena 20 micron sulla superficie del pannello posteriore dello smartphone.

L’effetto che questa tecnica ha permesso di ottenere consiste in una texture piacevole al tatto e che alla vista crea un’illusione — secondo OPPO — di stelle cadenti, il produttore infatti utilizza la denominazione “Aircraft-Grade Shooting Star Design“. In aggiunta a questo, le stesse micro-incisioni hanno permesso al produttore di ottenere una finitura opaca — matte — e spazzolata al di sopra dell’iconico strato OPPO Glow, che per l’occasione ha cambiato nome in Reno Glow.

La prima fase del processo LDI prevede il rivestimento di uno strato di inchiostro protettivo UV sul lato del vetro rivolto verso l’interno, per evitare che venga raggiunto dalle successive fasi in incisione. Questa fase contribuisce a rendere più precisa la successiva lavorazione a laser, stanti le proprietà di assorbimento della luce del rivestimento.

In seguito, la parte del vetro rivolta verso l’esterno viene rivestita con uno strato di fotoresist per poi creare il pattern desiderato e ottenere il menzionato “dynamic optical effect” quando lo smartphone viene visto da diverse angolazioni.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, per il nuovo design OPPO utilizza la denominazione Twin Moon Camera Design: la metà superiore è in metallo, quella inferiore in ceramica, per un piacevole effetto di contrasto.

OPPO Reno7 Pro 5G è stato impreziosito con un dettaglio ulteriore: la color ceramic plated lens bezel in zirconia, materiale inedito per il produttore e particolarmente resistente (durezza di 8.5 contro 5.5 dell’acciaio inossidabile) affiancato da un’ulteriore pellicola protettiva leggermente sporgente per proteggere la lente dai graffi. In aggiunta a questo, il modulo fotografico di Reno7 Pro è scontornato da una fibra di 1mm di diametro che emette una luce soffusa e si presta a fare da elegante LED di notifica.

Per quanto riguarda i mercati internazionali, OPPO ha confermato che Reno7 Pro 5G avrà una batteria da 4.500 mAh, un frame in alluminio con bordi piatti e un vetro 2.5D. La scheda tecnica completa ancora manca, ma sappiamo già che lo smartphone avrà un SoC MediaTek Dimensity 1200-MAX, ricarica rapida a 65W, Wireless PC Connect, spessore di 7.45mm, sensori fotografici Sony IMX709 e IMX766.

Insomma, per il lancio internazionale della serie OPPO Reno7 è tutto pronto, mancano solo gli annunci ufficiali.

