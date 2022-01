Clienti WINDTRE a caccia di occasioni e in cerca di un nuovo smartphone prestate attenzione, perché una delle offerte più attese è appena tornata: Operazione Smartphone Incluso permette di pagare solo l’anticipo e ottenere uno sconto del 100% sulle rate dovute.

WINDTRE Operazione Smartphone Incluso con le campagne “MIA Telefono Incluso”

Come spiegato in apertura, la nuova offerta WINDTRE consiste in uno sconto del 100% delle rate, cosicché i clienti saranno tenuti a pagare soltanto l’importo dovuto a titolo di anticipo per lo smartphone acquistato presso i punti vendita fisici dell’operatore. L’offerta sarà valida fino al 9 febbraio 2022 e fino ad esaurimento scorte.

Prima di farsi prendere da facili entusiasmi c’è una precisazione importante che bisogna fare: la promozione non è aperta a tutti, bensì limitata ai soli clienti rientranti in uno specifico target. Si tratta dei già clienti WINDTRE Ricaricabili Voce e Internet che siano attivi da un minimo di sei mesi (180 giorni) con un’offerta dal costo mensile a partire da 9,99 euro, che siano stati selezionati nell’ambito delle campagne promozionali “MIA Telefono Incluso”.

La vendita a rate prevede una durata di 24/30 mesi con addebito mensile su SDD o CDC e per ogni rata addebitata viene applicato uno sconto di pari importo sul costo mensile dell’offerta ricaricabile attiva e abbinata alla rateizzazione. Per la vendita a rate è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

Fatte queste premesse, passiamo alla lista completa degli smartphone Android che i clienti in target potranno acquistare con RATE scontate al 100%:

