Google aveva in serbo un mucchio di novità per il widget At a Glance figlie del binomio Google Pixel 6-Android 12, tuttavia finora abbiamo visto qualche immancabile intoppo e ben poco di nuovo.

Adesso il colosso di Mountain View è tornato ad aggiornare l’apprezzato widget introducendo un paio di novità preannunciate, sebbene non manchi qualche caveat. Intendiamoci: la maggior parte delle nuove funzioni ancora mancano all’appello, ma almeno qualcosa inizia a muoversi.

In primo luogo, il widget At a Glance ha ricevuto la capacità di tracciare i dati relativi al fitness e di mostrarli direttamente nella schermata home e nella schermata di blocco una volta che l’allenamento sia iniziato. Allo stato attuale, sembra che il supporto della funzione sia limitato ad una manciata di applicazioni, come ad esempio Adidas Running e Strava (non solo corsa o bicicletta, ma anche tante altre attività). Per assurdo, Google Fit non si sincronizza neppure.

La seconda novità è Bedtime, che si sincronizza con la funzione omonima di Google Orologio e aiuta gli utenti a tenere traccia del proprio riposo. Non è tutto, il widget At a Glance cerca anche di aiutare l’utente a rispettare il programma previsto chiedendogli di prepararsi per mettersi a letto quindici minuti prima dell’orario impostato.

Entrambe le nuove informazioni, per la verità, vengono mostrate nel widget nel momento in cui spunta anche la relativa notifica, andando a vanificarne in buona parte l’utilità. In ogni caso il widget viene mostrato anche nella schermata always-on display dei Pixel, dove tali informazioni sono decisamente più utili da trovare a colpo d’occhio.

Entrambe le nuove funzioni del widget At a Glance sono apparse automaticamente su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) con la versione 13.1.16.29 dell’applicazione Google. Dovrebbero essere attive per impostazione predefinita, tuttavia è sempre possibile verificarlo nelle Preferenze del widget.

