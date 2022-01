Google sta implementando alcune migliorie al suo widget At A Glance per consentire agli utenti possessori di uno smartphone Pixel di fare e vedere molto di più direttamente dalla schermata di blocco. Fra le ultime implementazioni si segnala la possibilità di vedere cosa sta succedendo fuori dalla nostra porta d’ingresso, con la possibilità di controllare la videocamera del nostro campanello direttamente dalla lockscreen.

Google aggiunge il supporto a campanelli e altro su At A Glance

Il widget invierà una notifica testuale quando un campanello collegato indica un’attività, mostrando anche una miniatura di ciò che si vede dalla sua videocamera.

Previous Next Fullscreen

La novità mostrata negli screenshot qui sopra, sembra funzionare con i campanelli intelligenti di Nest, ma non si hanno dettagli in merito ad altri brand e prodotti compatibili. Inoltre è in fase di rollout anche un nuovo design del menu delle impostazioni per At A Glance.

La nuova versione del widget di Google, oltre alla visualizzazione del campanello, sarà in grado di ricordarci quando abbiamo la torcia accesa, mostrare un avviso di sicurezza quando si avvia un countdown dall’app Sicurezza Personale e mostrerà informazioni su tutti i dispositivi collegati.

Per avere queste nuove funzioni bisogna aspettare il solito aggiornamento via server di Google, oltre ad avere la versione beta dell’app Google siglata dalla versione 13.0.6 e un Pixel con Android 12. Se sei impaziente di provare le nuove funzionalità, e hai un Pixel con l’ultima versione del robottino verde, puoi provare a scaricare la versione beta tramite questo link.

Potrebbe interessarti anche: Il pieghevole Google Pixel fa capolino su Geekbench con Tensor: lancio a breve?