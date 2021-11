Il widget At a Glance avrà nuove funzioni interessanti sui Google Pixel 6

Poco più di un mese addietro, all’annuncio di Google Pixel 6 e di Google Pixel 6 Pro si era affiancato anche quello di numerose novità software, alcune delle quali volte a potenziare il già tanto apprezzato widget At a Glance.

Dopo l’adozione del nuovo Material You di Android 12 e l’annuncio di nuove informazioni pronte ad incrementare l’utilità e l’interattività del widget At a Glance, l’analisi dell’APK dell’ultimo aggiornamento dell’app Android System Intelligence (ASI) dalla versione S9 a quella S10 per i Google Pixel 6 ha fatto emergere stringhe di codice che descrivono nuove capacità di “smartspace” (il nome con cui l’app Google si riferisce ad At a Glance).

Widget At a Glance: novità in arrivo sui Google Pixel 6

Per la verità, alcune delle funzioni alle quali si fa riferimento sono già disponibili per gli smartphone Made by Google, sia gli ultimi che quelli meno recenti. In particolare:

Commute & Time to Leave : permette di vedere traffico ed Estimated Time of Arrival (ETA)

: permette di vedere traffico ed Estimated Time of Arrival (ETA) Meteo attuale

attuale Allerte : eventuali allerte meteo

: eventuali allerte meteo Viaggi : voli via Gmail

: voli via Gmail Upcoming : eventi e promemoria da Calendario

: eventi e promemoria da Calendario Word Profile: eventi e promemoria dal Calendario del profilo di lavoro

ASI sembra replicare la pagina delle impostazioni del widget attualmente presente sul Pixel Launcher:

<string name=”echo_smartspace_bc_page_desc”>Your Assistant shows you what you need, right when you need it, on your home screen and lock screen.</string>

Le vere novità in arrivo, però, sono altre e sono anche numerose. Eccole:

At a store : liste della spesa e carte fedeltà da Google Pay nei negozi supportati

: liste della spesa e carte fedeltà da Google Pay nei negozi supportati Bedtime (Riposo) : il prossimo riposo programmato su Google Orologio

: il prossimo riposo programmato su Google Orologio Connected devices : stato di connessione e percentuale della batteria dei dispositivi Bluetooth connessi

: stato di connessione e percentuale della batteria dei dispositivi Bluetooth connessi Doorbell : mostra chi è alla porta quando il campanello suona

: mostra chi è alla porta quando il campanello suona Fitness : informazioni sull’attività dall’app di fitness

: informazioni sull’attività dall’app di fitness Flashlight : promemoria quando il flash è acceso

: promemoria quando il flash è acceso Safety check : conto alla rovescia Safety check dall’app Personal Safety

: conto alla rovescia Safety check dall’app Personal Safety Timer & stopwatch: timer e cronometri da Google Orologio.

Non tutte queste novità sono inedite, infatti “At a store” era già comparsa in un teaser del Material You, mentre “Timer & stopwatch” è presente da quando Android 12 era ancora in Beta. Le funzioni relative ai dispositivi Bluetooth connessi e l’integrazione coi Nest Doorbell sono invece delle novità piuttosto interessanti. Detto dell’utilità del reminder per il flash acceso, le altre novità evidenziano la volontà di Google di integrare il widget At a Glance con un maggior numero di applicazioni.

Allo stato attuale, di questo aggiornamento c’è traccia soltanto con riferimento a Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, ma non è escluso un suo arrivo su altri modelli della serie Pixel mediante nuove release di ASI.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 6 Pro