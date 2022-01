Apple taglia il valore di alcuni smartphone Android per il suo Trade In, il programma che consente di dare in permuta il vecchio dispositivo in cambio di un nuovo iPhone o di un altro prodotto della casa. Andiamo a sbirciare alcune valutazioni.

Apple non considera molto di valore gli smartphone Android

Come notato da MacRumors, Apple ha ridotto le valutazioni in dollari degli smartphone Android da dare in permuta per un device della serie iPhone 13 (ma non solo). Mentre precedentemente si arrivava fino a 545 dollari per un Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ora la cifra più alta si ferma a 405 dollari. Il produttore sud-coreano si appresta a svelare la serie Galaxy S22 e quindi è abbastanza normale un certo calo, ma la casa di Cupertino avrà forse esagerato?

Da notare come il “listino” di Apple non includa comunque tutti i modelli di smartphone Android: il programma esclude tuttora prodotti anche importanti come Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, usciti lo scorso ottobre negli Stati Uniti. Ecco alcuni esempi di valutazione per il mercato USA:

A dire il vero si tratta di valori piuttosto bassi (in particolare per certi modelli), soprattutto considerando quanto si possa ottenere con una vendita tra privati (o con altri servizi come Cambia con Galaxy, che arriva ad esempio fino a 330 euro per un Galaxy S9+). Secondo voi Apple potrebbe offrire qualcosa in più con il suo programma Trade In? Se siete curiosi di conoscere la stima di Apple del valore del vostro smartphone Android potete consultare la sezione dedicata del sito a questo link.

