In occasione del periodo natalizio Samsung rinnova la sua iniziativa di ritiro dell’usato Samsung Value, che consente di acquistare gli ultimi flagship e ottenere rimborsi tramite bonifico dopo la spedizione di “vecchi” dispositivi. Vediamo più nel dettaglio “Cambia con Galaxy“.

Sconti niente male con la valutazione dell’usato “Cambia con Galaxy”

Samsung rinnova l’iniziativa Value e lancia “Cambia con Galaxy”: i modelli che è possibile acquistare sono gli smartphone Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G (dal 6 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022), ma anche i wearable Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds Live (dal 6 al 24 dicembre 2021).

I prodotti qui sopra possono essere acquistati dal Samsung Shop ufficiale oppure pressi i rivenditori indicati nel regolamento, che comprendono Unieuro, MediaWorld, Euronics, Amazon e tantissimi altri (online e non solo). Sarà poi necessario registrare l’acquisto entro il 14 (per i wearable) o il 24 gennaio 2022 e richiedere la valutazione dell’usato.

Un’idea delle valutazioni si può avere indicando il modello e il suo stato nella pagina dedicata all’iniziativa: troviamo valutazioni anche interessanti, come Galaxy Z Fold 2 a 950 euro, Galaxy S20 Ultra a 700 euro o Galaxy S10 a 470 euro. In più, segnaliamo che “Cambia con Galaxy” risulta compatibile con la promozione che regala Galaxy Chromebook Go da 14″.

Per tutti i dettagli su “Cambia con Galaxy” e per scoprire la valutazione dei dispositivi usati da inviare a Samsung è possibile fare riferimento alla pagina qui sotto.

Samsung Galaxy Trade In

