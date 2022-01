Android 12 continua ad allargarsi a macchia d’olio in quest’ultimo periodo: in queste ore tocca ad altri due Samsung, ossia Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S20 FE 5G, e a Nokia G50 ricevere l’aggiornamento. Scopriamo i dettagli dei firmware in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Samsung Galaxy S20 FE 5G si aggiornano in Italia alla versione stabile di Android 12 con la One UI 4.0. La distribuzione era già partita a fine dicembre 2021, ma in queste ore ha raggiunto il nostro Paese portando le tante novità pensate da Google e dal produttore sud-coreano.

Abbiamo novità per quanto riguarda la privacy e la sicurezza (Privacy Dashboard, indicatori per microfono e fotocamera, e non solo), ma anche miglioramenti nelle animazioni, nella personalizzazione e nei colori, nella reattività, un rinnovamento di diverse applicazioni e tanto altro. In più sono state integrate le patch di sicurezza di dicembre 2021.

I firmware attualmente in distribuzione in Italia sono i N986BXXS3EULF (Galaxy Note 20 Ultra) e G781BXXU4DUL9 (Galaxy S20 FE 5G): il download richiesto è di circa 2,5 GB in entrambi i casi, quindi il consiglio è quello di avviare l’update sotto rete Wi-Fi e in un momento in cui non si ha bisogno di utilizzare lo smartphone.

Novità aggiornamento Nokia G50

Nokia G50 sta ricevendo Android 12 con l’aggiornamento attualmente in distribuzione, versione V 2.160. Naturalmente anche in questo caso le novità sono parecchie e includono cambiamenti lato privacy e sicurezza (sono presenti anche le patch di novembre 2021), personalizzazione e interfaccia utente.

Per ora non c’è un comunicato ufficiale da parte di Nokia, ma il rollout dovrebbe proseguire poco alla volta in vari Paesi, in modo da contenere eventuali criticità. Nokia G50 è il terzo smartphone targata HMD Global a ricevere Android 12, dopo Nokia X10 e Nokia X20 che lo hanno visto nel mese di dicembre.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 FE 5G e Nokia G50

Per aggiornare Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S20 FE 5G è necessario recarsi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In alternativa è possibile collegare gli smartphone al PC e tentare con Smart Switch. Per aggiornare Nokia G50 si può seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento sistema > Cerca aggiornamenti“.

grazie a Domenico P. per la segnalazione su S20 FE 5G

