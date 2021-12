Dopo aver avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.0 sui primi smartphone, Samsung guarda già al futuro ed alla nuova One UI 4.1. La nuova evoluzione dell’interfaccia utente della casa coreana, sempre basata su Android 12, sarà proposta dai nuovi Samsung Galaxy S22. La nuova famiglia di top di gamma di Samsung dovrebbe essere svelata nel corso del mese di febbraio 2022. Nelle settimane successive il rilascio dei nuovi S22, Samsung inizierà ad aggiornare la sua gamma, portando la nuova One UI 4.1 su un gran numero di nuovi dispositivi. Vediamo i dettagli in merito ai programmi di Samsung per il futuro della One UI.

I Galaxy che riceveranno la nuova One UI 4.1

Il passaggio dalla One UI 4.0 alla versione 4.1 dovrebbe iniziare, per buona parte della gamma Samsung attualmente sul mercato, nel corso del secondo trimestre del 2022 per poi completarsi entro la fine del secondo semestre del 2022. Il programma di rilascio degli aggiornamenti, quindi, coprirà diversi mesi. Da notare, inoltre, che alcuni Galaxy potrebbero “saltare” la One UI 4.0, passando dalla versione 3.1 alla nuova 4.1 in occasione del passaggio da Android 11 ad Android 12.

Un altro aspetto da considerare riguarda tutti gli smartphone che riceveranno Android 12 come ultimo aggiornamento (come i Galaxy Note 10 e S10). Questi dispositivi potrebbero fermarsi alla versione 4.0 della One UI, in occasione del primo aggiornamento ad Android 12, oppure passare direttamente alla versione 4.1. Sulla questione, per ora, Samsung non ha rilasciato alcun aggiornamento.

Di seguito riportiamo l’elenco dei dispositivi Galaxy che riceverà l’aggiornamento alla One UI 4.2:

Galaxy S

Questi smartphone della serie Galaxy S riceveranno sicuramente la nuova versione della One UI:

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Nell’elenco andrebbe incluso anche il Samsung Galaxy S21 FE che arriverà con Android 12 con One UI 4.0 nel corso del prossimo mese di gennaio. Lo smartphone, per il momento, non è ancora stato confermato ufficialmente dalla casa coreana.

L’elenco seguente comprende i Galaxy S per cui non è ancora confermato il passaggio alla One UI 4.1 mentre è garantito l’aggiornamento ad Android 12:

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

La nuova One UI 4.1, invece, non arriverà sui Galaxy S9. I flagship di casa Samsung del 2018 non potranno sfruttare l’ultima evoluzione della One UI e non riceveranno Android 12. Il programma di aggiornamento previsto da Samsung per i suoi top di gamma si è esaurito con Android 10 e la One UI 2.5.

Galaxy Note

Discorso simile per la serie Note. Questi sono gli smartphone che riceveranno la One UI 4.1:

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Per questi, invece, bisognerà attendere una conferma da parte di Samsung. L’aggiornamento ad Android 12 potrebbe fermarsi alla One UI 4.0:

Galaxy Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Z

Ecco i Galaxy Z che riceveranno l’aggiornamento:

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Per il primo Galaxy Fold (LTE/5G), invece, sarà necessario attendere una conferma. L’aggiornamento ad Android 12 è confermato. Per la One UI 4.1 ci sono gli stessi dubbi visti per gli smartphone della serie Note e S.

Galaxy A

Ecco l’elenco dei Galaxy A che riceverà l’aggiornamento alla One UI 4.1:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Per questi, invece, il passaggio alla One UI 4.1 è ancora dubbio:

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy M

Questi sono i Galaxy M che passeranno alla One UI 4.1:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Per i seguenti modelli, invece, il passaggio alla nuova versione della One UI è in dubbio.

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy F

La One UI 4.1 arriverà anche sui seguenti Galaxy F:

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Per questi modelli, invece, servirà una conferma:

Galaxy F41 (Uncertain)

Galaxy F02s (Uncertain)

Galaxy Xcover

Per la gamma Xcover, il nuovo aggiornamento alla One UI 4.1 è garantito per Xcover 5. Per Xcover Pro, invece, servirà una conferma da parte di Samsung.

Galaxy Tab

Passiamo alla gamma tablet. L’elenco di seguito include i tablet che riceveranno la nuova One UI 4.1:

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Per questi modelli, invece, l’aggiornamento alla nuova versione della One UI è da confermare: