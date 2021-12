Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Nokia X10, Realme GT, OPPO Reno6 Pro, OPPO Reno5 Pro e Huawei Watch 3 Pro.

Android 12 sbarca su Nokia X10

Il team di sviluppatori di HMD Global ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta su Nokia X10 Android 12, oltre che le patch di sicurezza relative a novembre 2021.

L’update in questione è già stato rilasciato per una prima serie di device e porta il firmware dello smartphone alla versione 2.230.

A dire del produttore, entro il 26 dicembre Android 12 dovrebbe essere disponibile per tutti i Nokia X10 commercializzati in una serie di Paesi, inclusi quelli venduti in Italia.

Anche per Realme GT arriva Android 12

A distanza di un paio di mesi dal rilascio della prima beta pubblica di Realme UI 3.0 basata su Android 12 per Realme GT, il produttore asiatico ha deciso che è arrivato il momento di distribuire l’aggiornamento per tutti gli utenti.

Il rilascio è già stato avviato per i modelli commercializzati in Cina e il nuovo firmware è la versione RMX2202_11_C.10, la quale nei programmi del produttore dovrebbe essere disponibile per tutti i device venduti sul mercato interno entro la fine della prima settimana di gennaio.

Al momento non vi sono informazioni per quanto riguarda la versione globale di Realme GT.

Per OPPO Reno6 Pro 5G e Reno5 Pro 5G è tempo di ColorOS 12

OPPO ha avviato il rilascio dell’aggiornamento che porta l’interfaccia ColorOS 12 su OPPO Reno6 Pro 5G, OPPO Reno6 Pro+ 5G e OPPO Reno5 Pro 5G in alcuni mercati.

In particolare, l’update è al momento disponibile in Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Indonesia, Arabia Saudita e Pakistan. Probabilmente nelle prossime settimane andrà a raggiungere anche altri mercati.

Si aggiorna pure Huawei Watch 3 Pro

Huawei ha ampliato l’elenco dei Paesi nei quali ha dato il via al rilascio del firmware 2.0.0.216 di HarmonyOS per Huawei Watch 3 Pro, aggiungendo tuttavia delle ulteriori funzionalità, tanto che l’update ha un “peso” di 332 MB.

Tra le novità che porta con sé, oltre ad un miglioramento dell’esperienza complessiva di utilizzo e ad una serie di ottimizzazioni generali, vi sono nuove watch face che prolungano l’autonomia, il supporto ai comandi vocali AI per impostare i timer, i controlli per la gestione del volume dei contenuti multimediali e vari miglioramenti per il display.

Quando l’aggiornamento sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato attraverso l’app Huawei Health e lo smartphone abbinato allo smartwatch.

