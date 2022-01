Se mettere Android 12 su un caro e vecchio Samsung Galaxy S3 potrebbe sembrare quasi una follia, è decisamente più plausibile che molti utenti possano dare una possibilità in più a Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 grazie alla custom ROM ArrowOS. Ecco di cosa si tratta e come potete installarla.

Android 12 su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9: com’è ArrowOS e come installarla

Come probabilmente saprete, soprattutto se ne siete possessori, Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 si sono purtroppo fermati alla One UI 2.5 basata su Android 10 (anche se continuano a ricevere patch di sicurezza). I due smartphone sono gli ultimi flagship usciti sul mercato prima del “cambio di rotta” da parte del produttore, che dai Samsung Galaxy S10 promette tre major update (Android 12 è infatti già disponibile in alcuni Paesi).

Grazie al membro di XDA king1990 e al team ArrowOS ora potete provare Android 12 su Galaxy S9, S9+ e Note 9 grazie a una custom ROM: quest’ultima integra le novità del sistema operativo lanciato da Google coi Pixel 6, come gli indicatori per microfono e fotocamera (per la privacy), la Privacy Dashboard, i nuovi widget e così via. Niente One UI 4.0 però, visto che si tratta di una versione vanilla e basata su AOSP.

In base a quanto indicato dagli sviluppatori, la custom ROM ArrowOS non ha grosse limitazioni e permette di utilizzare molte delle funzionalità dei dispositivi: nessun problema ad esempio per Wi-Fi, Bluetooth e riproduzione audio e video. Il team fa sapere che, trattandosi di release “giovani”, non funzionano VoLTE, chiamate Wi-Fi e alcune altre app proprietarie Samsung, la crittografia e il casting Wi-Fi. Scontata la presenza di qualche bug o instabilità, quindi non vi consigliamo per ora di farci troppo affidamento sul vostro smartphone principale.

Per l’installazione è richiesto ovviamente il flash della ROM e una procedura non adatta a chi è alle primissime armi con il modding. Per tutte le informazioni sulla custom ROM e il procedimento per l’installazione su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 potete fare riferimento ai link seguenti:

Installa Android 12 su Samsung Galaxy S9 e S9+ (ArrowOS)

Installa Android 12 su Samsung Galaxy Note 9 (ArrowOS)

