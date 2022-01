Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato spesso di aggiornamenti ufficiali ad Android 12, con Samsung che ha già fatto la voce grossa rilasciandolo per i flagship attuali e delle due precedenti generazioni (pieghevoli compresi), e oggi molte di queste parole ricorrono in una notizia in realtà molto diversa: Samsung Galaxy S3 ha appena ottenuto un primo assaggio di Android 12 grazie al modding.

Non si parla dunque di un aggiornamento ufficiale del produttore sudcoreano, ma questa precisazione è sostanzialmente superflua, visto che si tratta di uno smartphone che risale al 2012 e che ha detto addio da diversi anni al supporto software ufficiale.

La vecchia gloria Samsung Galaxy S3 ha comunque goduto di una vita ben più lunga grazie al mondo del modding, tanto che, se ne avete ancora uno riposto in un cassetto, potrebbe essere arrivato il momento di rispolverarlo.

Dopo le esperienze con dual-boot, Sailfish OS e quant’altro, adesso la community ha deciso di regalare a Samsung Galaxy S3 una custom ROM LineageOS 19.0 unofficial con base Android 12. Il modello 3G dello smartphone (con Exynos 4412 e model number GT-I9300) può infatti avviare l’ultima major release di Android grazie al lavoro del XDA Recognized Developer html6405.

Tra le varie cose che funzionano già correttamente figurano: cellular radio, fotocamera, Wi-Fi. Bluetooth, software/hardware-accelerated video playback. Purtroppo mancano all’appello tante funzioni specifiche della LineageOS e, com’era prevedibile, sono presenti diversi bug. Ad esempio, lo sblocco del PIN della SIM al momento non funziona, pertanto occorre disattivarlo usando un altro smartphone prima di inserirla. Formattare una scheda microSD come Adoptable Storage si traduce in un bootloop. Il chip NFC con questa versione della ROM non funziona.

In tutto questo vale la pena considerare che lo smartphone risale ormai a un decennio fa e che, comunque, si tratta solo di una prima release: qualche bugfix e qualche funzione aggiuntiva potrebbero arrivare con il successivo sviluppo della custom ROM.

Se avete un Samsung Galaxy S3 e volete fare una prova, date un’occhiata a questo breve video dello sviluppatore e poi cliccate sul link seguente:

Download unofficial LineageOS 19.0 based on Android 12 for the Samsung Galaxy S III

