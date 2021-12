Gli aggiornamenti non si fermano nemmeno nel periodo natalizio ed è già il momento di accogliere tanti nuovi firmware. Stanno infatti ricevendo update Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy Tab S6, Samsung Galaxy Tab Active 3, OnePlus 7 e 7 Pro, OnePlus 7T e 7T Pro, OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Reno6, OPPO Reno5 e Reno5 Marvel Edition, OPPO A74 5G, Xiaomi Mi A3, Motorola Edge+ e persino lo smartwatch Huawei Watch GT 2. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A71 e Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A32 5G si aggiornano con le patch di sicurezza di dicembre 2021: i firmware in distribuzione sono rispettivamente G781BXXS4CUL3, A715FXXS8BUL1 e A326U1UES6AUL1 e non sembrano integrare altre novità di rilievo.

Il rollout riguarda diversi Paesi europei per Galaxy S20 FE 5G e Galaxy A71, mentre è partito dagli USA per Galaxy A32 5G. Potreste dover attendere qualche altro giorno perché arrivi sul vostro smartphone.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab Active 3

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab Active 3, che stanno accogliendo le patch di sicurezza di dicembre 2021. Per il primo è in distribuzione il firmware T865XXS5CUL1, per il secondo il T575XXU3BUL2. Le novità non dovrebbero essere molte: oltre alle correzioni di sicurezza dovrebbero esserci solo generici bugfix e perfezionamenti di stabilità.

Novità aggiornamenti OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro

OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro si aggiornano con la OxygenOS 11.0.5.1, in attesa di ricevere Android 12 e la OxygenOS 12. Il download richiesto è di circa 170 MB e le novità non sono molte: troviamo le patch di sicurezza di dicembre 2021, miglioramenti di stabilità e la correzione di un bug riguardante l’invio di file multimediali su WhatsApp.

La distribuzione ha già iniziato a toccare il mercato europeo e dunque l’update potrebbe arrivarvi da un momento all’altro.

Novità aggiornamenti OPPO Find X2, Find X2 Pro, Reno6, Reno5 e A74 5G

OPPO Find X2 e Find X2 Pro si aggiornano a partire da India e Indonesia alla ColorOS 12 basata su Android 12. La distribuzione della versione stabile parte a un mesetto di distanza dall’apertura della fase beta. L’importante aggiornamento arriverà nel corso delle prossime settimane sugli smartphone sparsi per il mondo: per metterci le mani sopra sarà probabilmente necessario attendere ancora un po’.

OPPO Reno6, OPPO Reno5, Reno5 Marvel Edition e A74 5G stanno invece per ricevere la ColorOS 12 in versione beta: il programma di test riguarda per ora India e Indonesia ed è limitato a 5000 utenti per ciascun modello.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 riceve un corposo aggiornamento dal peso di più di 450 MB: in distribuzione la versione 12.0.17.0 RFQMIXM basata su Android 11, probabilmente con le patch di sicurezza di dicembre 2021. Non è stato svelato un changelog ufficiale, ma vista la dimensione è probabile che le novità possano essere altre (perlopiù bugfix e miglioramenti di stabilità vari).

Avendo già ricevuto due major release lo smartphone non dovrebbe ottenere Android 12.

Novità aggiornamento Motorola Edge+

Motorola Edge+ riceve un nuovo aggiornamento software. Si tratta della versione RPB31.Q1-19-58-30-4, e tra le novità abbiamo le patch di sicurezza di dicembre 2021. Vi ricordiamo che lo smartphone è nella lista diffusa dal produttore che include i dispositivi che riceveranno Android 12: dovremo però attendere il 2022.

Novità aggiornamento Huawei Watch GT 2

In mezzo a tanti smartphone Android si aggiorna anche lo smartwatch Huawei Watch GT 2. In rollout la versione 11.0.14.90 per il 46 mm e la 11.0.14.68 per il 42 mm: il peso è di circa 250 MB e troviamo diverse novità.

Tra queste una funzione di blocco con PIN, la visualizzazione di alba e tramonto per l’allenamento all’aperto, il supporto alla visualizzazione degli intervalli di andatura, il supporto all’Always On Display per gli esercizi e il debutto di Petal Maps come app preinstallata.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A71, Galaxy A32 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab Active 3, OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, OPPO Find X2 e Find X2 Pro, OPPO Reno6, Reno5, A74 5G, Xiaomi Mi A3, Motorola Edge+ e Huawei Watch GT 2

Per aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A71, Galaxy A32 5G, Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab Active 3 potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Aggiornamenti software > Scarica e Installa”.

Discorso simile per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, OPPO Find X2 e Find X2 Pro, Xiaomi Mi A3 e Motorola Edge+: potete provare a cercare nuovi update dalle impostazioni di sistema. Gli aggiornamenti per OPPO Reno6, Reno5 a A74 5G riguardano per il momento solo gli aderenti al programma beta.

L’update per Huawei Watch GT 2 può invece essere scaricato attraverso all’app Huawei Health, disponibile sullo smartphone accoppiato.