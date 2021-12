A distanza di un paio di mesi dal rilascio della versione definitiva di Android 12 il team di Motorola ha finalmente comunicato l’elenco dei suoi smartphone che nei prossimi mesi potranno contare sull’aggiornamento a tale release del sistema operativo mobile di Google.

L’elenco ufficiale arriva dall’Olanda, in particolare da Android Planet e include 29 telefoni, per i quali purtroppo non ci sono informazioni relative alla possibile data di rilascio.

Gli utenti Motorola, ad ogni modo, avranno la possibilità di sapere se il proprio device rientra tra quelli per i quali è in programma il rilascio di Android 12.

Ecco su quali smartphone Motorola arriverà l’update ad Android 12

Questo è l’elenco dei telefoni Motorola che dovrebbero essere aggiornati ad Android 12:

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2020

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G YOUR

Motorola Edge Plus

Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G YOUR Ace

Motorola Moto G200

Motorola Moto G71

Motorola Moto G51

Motorola Moto G41

Motorola Moto G31

Motorola Moto G100

Motorola Moto G60s

Motorola Moto G60

Motorola Moto G50

Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G30

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Pro (Business Edition)

Motorola Edge (2021) (Business Edition)

Motorola Edge 20 (Business Edition)

Motorola Edge 20 Lite (Business Edition)

Motorola Edge 20 Fusion (Business Edition)

Stando a tale elenco, nei progetti del produttore vi è l’aggiornamento ad Android 12 per la maggior parte dei modelli lanciati nel corso del 2021 mentre soltanto pochi dello scorso anno riceveranno l’update (come Motorola Razr 5G e Moto G Pro Business Edition). Nessun modello lanciato nel 2019, invece, è presente in tale elenco.

Per quanto riguarda la tempistica, Motorola nelle scorse settimane ha reso noto di avere in progetto di avviare il rilascio di Android 12 nel mese di febbraio 2022. Staremo a vedere.

Leggi anche: i migliori smartphone di Motorola del mese