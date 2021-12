Tutte le aziende che producono smartphone temono fughe di notizie ed indiscrezioni a ridosso del lancio di un prodotto, e Xiaomi non è da meno: nel corso dei mesi sono tanti i rumors pubblicati, per cui sappiamo quasi tutto. Mancava però una data certa di lancio, ma del materiale pubblicitario ufficiale è iniziato a circolare in anticipo e ora conosciamo esattamente quando Xiaomi Mi 12 sarà ufficiale: il 28 dicembre 2021.

Colpevole di questa fuga di notizie è un poster pubblicitario realizzato per la campagna di lancio, che in teoria sarebbe iniziata a partire da domani. Il leak quindi svela in anticipo la campagna promozionale dell’azienda e prepara i fan all’avvento della prossima line-up di punta di casa Xiaomi. Sul poster è raffigurato il campione sportivo e ambasciatore del brand Su Bingtian.

Oltre alla scheda tecnica conosciamo bene anche il suo design, almeno a giudicare dai render pubblicati da OnLeaks qualche giorno fa. La scheda tecnica invece dovrebbe comprendere il chipset flagship di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1, uno schermo con elevato refresh rate e risoluzione 2K, ricarica rapida a 100 watt – ma si vocifera anche del supporto alla ricarica a 120 watt per la versione Pro/Ultra – un triplo comparto fotografico con tre sensori da 50 megapixel di cui un sensore telefoto con zoom 5x. Speriamo che Xiaomi abbia risolto i problemi che sembrano affliggere Moto Edge X30 riguardanti proprio lo Snapdragon 8 Gen 1.

Potrebbero essere tre i modelli di Xiaomi Mi 12 che saranno presentati presumibilmente il 28 dicembre: una versione Pro/Ultra, una versione “liscia” e una versione Lite. Le informazioni riguardo i modelli provengono dalla certificazione 3C dei dispositivi, passo necessario prima del lancio ufficiale di qualsiasi prodotto.

Non ci resta che attendere il 28 dicembre e scoprire se i rumors di questi mesi saranno confermati oppure no.

