Annunciato ufficialmente nella giornata di ieri, Motorola Moto Edge X30 è il primo smartphone equipaggiato con il nuovissimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 – a sua volta ufficializzato da Qualcomm appena dieci giorni fa –, ma le indiscrezioni dell’ultima ora non sono proprio incoraggianti: pare che lo smartphone a riscaldarsi parecchio quando sottoposto a stress test.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm è stato presentato in pompa magna da Qualcomm, che ha promesso un boost di prestazioni del 20% rispetto al precedente Snapdragon 888, confermato nella giornata di ieri anche da Motorola in sede di annuncio di Moto Edge X30 in terra cinese.

Appena questa mattina, poi, il General Manager della casa alata Chen Jin ha preso la parola su Weibo per richiamare l’attenzione sui principali punti di forza del nuovo flagship dello storico brand, tra cui il frame in lega di alluminio che dovrebbe contribuire a mantenere lo smartphone sempre fresco.

Il condizionale a questo punto è d’obbligo, perché non molte ore più tardi il noto leaker Ice Universe ha pubblicato un tweet che recita testualmente: «On moto phones, the extreme test of Snapdragon 8 Gen1 is very hot. Please be mentally prepared, 2022 may be “HOOOT”year for Android phones».

Insomma, l’esecuzione di test particolarmente pesanti avrebbe fatto salire parecchio le temperature di Motorola Moto Edge X30 – la fonte usa il plurale, ma al momento questo è l’unico modello con Snapdragon 8 Gen 1.

Se queste sono le premesse, il cambio di passo che avevamo auspicato nei mesi scorsi da parte di Qualcomm potrebbe non esserci stato: con lo Snapdragon 888 si era evidenziata la tendenza a lavorare ad alte temperature (con conseguenti consumi elevati) e il neonato Snapdragon 8 Gen 1 sembra fare lo stesso. In poche parole, anche il 2022 potrebbe essere un anno piuttosto “caldo” per i top di gamma del mondo Android.

